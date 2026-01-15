Antena Căutare
Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Video Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 2, 15 ianuarie 2026. Ionuț a dispărut de acasă! Toți din familie sunt speriați că nu este de găsit
Logo show

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 2, 15 ianuarie 2026. Ionuț a dispărut de acasă! Toți din familie sunt speriați că nu este de găsit

În episodul 2 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Ionuț a dispărut de acasă, iar toți membrii familiei trăiesc momente de panică și îngrijorare, temându-se că nu va fi găsit. Frica, emoțiile și încercările de a-l localiza îl pun pe Ionuț și pe cei dragi într-o situație dramatică, în care fiecare clipă contează.
Joi, 15.01.2026, 22:13
x
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 2, 15 ianuarie 2026. Damian îi spune Anei că bunica Alexiei a ucis-o pe Lili

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 2, 15 ianuarie 2026. Damian îi spune Anei că bunica Alexiei a ucis-o pe Lili

Logo show Joi, 15.01.2026, 23:40 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 2, 15 ianuarie 2026. Victoria află de la George cine a ucis-o pe Lili: Ea a ucis-o!

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 2, 15 ianuarie 2026. Victoria află de la George cine a ucis-o pe Lili: Ea a ucis-o!

Logo show Joi, 15.01.2026, 23:40 Basty a aflat cine a ucis-o pe Lili! Nu rata următorul episod "Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN", de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Basty a aflat cine a ucis-o pe Lili! Nu rata următorul episod "Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN", de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Logo show Joi, 15.01.2026, 23:37 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 2, 15 ianuarie 2026. Un sorț sângeros și autopsia lui Lili tulbură casa Victoriei și cea a lui Basty

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 2, 15 ianuarie 2026. Un sorț sângeros și autopsia lui Lili tulbură casa Victoriei și cea a lui Basty

Logo show Joi, 15.01.2026, 22:20 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 2, 15 ianuarie 2026. Vizită tensionată: Alexia îi avertizează pe Tudor și Ana că știe de planul lor: O să cadă și Alexandru!

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 2, 15 ianuarie 2026. Vizită tensionată: Alexia îi avertizează pe Tudor și Ana că știe de planul lor: O să cadă și Alexandru!

Logo show Joi, 15.01.2026, 21:30 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 2, 15 ianuarie 2026. Tudor a fost arestat preventiv de poliție! Ana și Basty sunt îngrijorați

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 2, 15 ianuarie 2026. Tudor a fost arestat preventiv de poliție! Ana și Basty sunt îngrijorați

Logo show Joi, 15.01.2026, 21:00 Survivor - Povești din Junglă, 15 ianuarie 2026. Testul de supraviețuire. Au reușit Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu să aprindă focul?

Survivor - Povești din Junglă, 15 ianuarie 2026. Testul de supraviețuire. Au reușit Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu să aprindă focul?

Logo show Joi, 15.01.2026, 19:00 Survivor - Povești din Junglă, 15 ianuarie 2026. Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, provocare de cultură generală

Survivor - Povești din Junglă, 15 ianuarie 2026. Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, provocare de cultură generală

Logo show Joi, 15.01.2026, 18:52 Survivor - Povești din Junglă, 15 ianuarie 2026. Iulia Istrate, mesaj în lacrimi pentru cei 3 copii: În fiecare zi mă gândesc la voi!

Survivor - Povești din Junglă, 15 ianuarie 2026. Iulia Istrate, mesaj în lacrimi pentru cei 3 copii: În fiecare zi mă gândesc la voi!

Logo show Joi, 15.01.2026, 18:41 Survivor - Povești din Junglă, 15 ianuarie 2026. Adio, saloane de lux! Bine ai venit, junglă! Ce au făcut Iulia Istrate, Ramona Micu și Bianca Stoica

Survivor - Povești din Junglă, 15 ianuarie 2026. Adio, saloane de lux! Bine ai venit, junglă! Ce au făcut Iulia Istrate, Ramona Micu și Bianca Stoica

Logo show Joi, 15.01.2026, 18:27 Survivor - Povești din Junglă, 15 ianuarie 2026. Află povestea nucii de cocos!

Survivor - Povești din Junglă, 15 ianuarie 2026. Află povestea nucii de cocos!

Logo show Joi, 15.01.2026, 18:15 Mireasa sezonul 12, 15 ianuarie 2026. Diana, speriată de treburile din casă: Nu prea fac curățenie

Mireasa sezonul 12, 15 ianuarie 2026. Diana, speriată de treburile din casă: Nu prea fac curățenie

Logo show Joi, 15.01.2026, 17:04
x