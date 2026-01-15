Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 2, 15 ianuarie 2026. Ionuț a dispărut de acasă! Toți din familie sunt speriați că nu este de găsit
În episodul 2 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Ionuț a dispărut de acasă, iar toți membrii familiei trăiesc momente de panică și îngrijorare, temându-se că nu va fi găsit. Frica, emoțiile și încercările de a-l localiza îl pun pe Ionuț și pe cei dragi într-o situație dramatică, în care fiecare clipă contează.
Joi, 15.01.2026, 22:13