Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 4, 29 ianuarie 2026. Amenințări și dezvăluiri explozive din cazul împușcării lui Leo: Te-am urmărit!

În episodul 4 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 29 ianuarie, apar dezvăluiri șocante despre cine l-a împușcat pe Leo. Damian susține că adevărul are legătură cu sarcina Sandrei. ”Eram de față când l-ai împușcat pe Leo. Nu ai vrut să spună că Sandra este însărcinată cu Matei. Te-am urmărit și am văzut când ai pus pistolul în camera lui Tudor. Te-ai pus cu cine nu trebuie și o să am grijă să plătiți amândouă”, îi spune Damian, Mirelei, mama Sandrei.

Joi, 29.01.2026, 22:35