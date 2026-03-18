Andreea Popescu și Rareș Cojoc au dansat împreună într-un show de la Antena 1. Cum arătau în 2013 și ce spuneau despre relația lor

În 2013, Andreea Popescu a participat la România Dansează, emisiune difuzată la Antena 1. În cadrul show-ului, dansatoarea a apărut alături de iubitul ei de atunci, Rareș Cojoc.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 15 ani de relație. Pe vremea când erau iubiți, cei doi au apărut împreună la show-ul România Dansează, ea în calitate de concurentă, iar el i-a fost alături și în public, dar și pe ring, unde au creat împreună un moment de dans emoționant, care a fost apreciat de jurați.

În cadrul emisiunii de la Antena 1, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au povestit despre relația lor, despre cum s-au cunoscut.

Cum arătau Andreea Popescu și Rareș Cojoc la începutul relației, când au dansat împreună într-un show de la Antena 1. Imagini cu cei doi foști soți pe ringul de dans

„De când eram mică mi-a plăcut să dansez. În clasa a V-a am dat la Liceul de balet Dinu Lipatti, și atunci s-a format dansatoarea Andreea Popescu. În Liceu m-am apucat de dans, dar ca animatoare și într-o seară în clubul în care dansam a venit Delia și m-a invitat să dansez pentru ea. Delia m-a convins să particip la România Dansează și ulterior Rareș, prietenul meu și am zis că nu am nimic de pierdut”, spunea la Antena 1 Andreea Popescu.

Când a apărut în prima etapă a concursului, Andreea Popescu a vorbit despre Rareș Cojoc, în contextul în care la masa juriului se afla fostul ei iubit, Mihai Bendeac.

„El este Rareș Cojoc, prietenul meu, campionul României la dans sportiv”, a spus Andreea Popescu în filmulețul de prezentare.

„Prima oară ne-am cunoscut în club, am dansat împreună, am încercat să-i arăt niște pași de vals”, a povestit atunci Rareș Cojoc.

„Chiar asta ne-a unit. Ne-am cunoscut, am dansat, a doua oară când ne-am întâlnit seara am dansat, deci am ținut-o numai într-un dans”, spunea Andreea Popescu în 2013.

„Eu o susțin pe ea în totalitate, sunt extrem de bucuros că a luat decizia să participe la România Dansează, știu exact ce va dansa”, spunea atunci Rareș Cojoc, care nu s-a aflat în public în momentul primei etape.

Dansatoarea a ajuns pînă în Finală, iar unul dintre cele mai frumoase dansuri prezentate în cadrul competiției a fost cel cu Rareș Cojoc. Cei doi au dansat un dans contemporan împreună, iar concurenta a primit 3 stele aurii.

Rareș Cojoc și Andreea Popescu și-au încheiat în prezent povestea de dragoste.

Emisiunea România Dansează a fost jurizată de Mihai Bendeac, CRBL și Monica Petrică.