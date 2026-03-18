Andreea Popescu și Rareș Cojoc au dansat împreună într-un show de la Antena 1. Cum arătau în 2013 și ce spuneau despre relația lor

În 2013, Andreea Popescu a participat la România Dansează, emisiune difuzată la Antena 1. În cadrul show-ului, dansatoarea a apărut alături de iubitul ei de atunci, Rareș Cojoc.

Publicat: Miercuri, 18 Martie 2026, 12:38 | Actualizat Miercuri, 18 Martie 2026, 13:11

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 15 ani de relație. Pe vremea când erau iubiți, cei doi au apărut împreună la show-ul România Dansează, ea în calitate de concurentă, iar el i-a fost alături și în public, dar și pe ring, unde au creat împreună un moment de dans emoționant, care a fost apreciat de jurați.

În cadrul emisiunii de la Antena 1, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au povestit despre relația lor, despre cum s-au cunoscut.

Cum arătau Andreea Popescu și Rareș Cojoc la începutul relației, când au dansat împreună într-un show de la Antena 1. Imagini cu cei doi foști soți pe ringul de dans

„De când eram mică mi-a plăcut să dansez. În clasa a V-a am dat la Liceul de balet Dinu Lipatti, și atunci s-a format dansatoarea Andreea Popescu. În Liceu m-am apucat de dans, dar ca animatoare și într-o seară în clubul în care dansam a venit Delia și m-a invitat să dansez pentru ea. Delia m-a convins să particip la România Dansează și ulterior Rareș, prietenul meu și am zis că nu am nimic de pierdut”, spunea la Antena 1 Andreea Popescu.

Când a apărut în prima etapă a concursului, Andreea Popescu a vorbit despre Rareș Cojoc, în contextul în care la masa juriului se afla fostul ei iubit, Mihai Bendeac.

„El este Rareș Cojoc, prietenul meu, campionul României la dans sportiv”, a spus Andreea Popescu în filmulețul de prezentare.

„Prima oară ne-am cunoscut în club, am dansat împreună, am încercat să-i arăt niște pași de vals”, a povestit atunci Rareș Cojoc.

„Chiar asta ne-a unit. Ne-am cunoscut, am dansat, a doua oară când ne-am întâlnit seara am dansat, deci am ținut-o numai într-un dans”, spunea Andreea Popescu în 2013.

„Eu o susțin pe ea în totalitate, sunt extrem de bucuros că a luat decizia să participe la România Dansează, știu exact ce va dansa”, spunea atunci Rareș Cojoc, care nu s-a aflat în public în momentul primei etape.

Dansatoarea a ajuns pînă în Finală, iar unul dintre cele mai frumoase dansuri prezentate în cadrul competiției a fost cel cu Rareș Cojoc. Cei doi au dansat un dans contemporan împreună, iar concurenta a primit 3 stele aurii.

Rareș Cojoc și Andreea Popescu și-au încheiat în prezent povestea de dragoste.

Emisiunea România Dansează a fost jurizată de Mihai Bendeac, CRBL și Monica Petrică.

