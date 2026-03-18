Dan Petrescu a fost operat de urgență. Cu ce complicații ale stării de sănătate s-a confruntat fostul antrenor

După ce s-a zvonit mai mult timp că Dan Petrescu se confruntă cu probleme de sănătate, fostul antrenor a fost operat de curând.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 18 Martie 2026, 12:31 | Actualizat Miercuri, 18 Martie 2026, 13:17
Fostul antrenor al CFR Cluj a fost recent operat de urgență din cauza problemelor sale de sănătate. | Hepta

Se pare că fostul antrenor al CFR Cluj s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate având în vedere că medicii au decis să îl opereze de urgență. Dan Petrescu a renunțat la antrenoriat în 2025 atunci când a spus că vrea să se focuseze mai mult pe starea lui de sănătate.

El a renunțat la activitatea sa din fotbal pentru a avea mai multă grijă de sănătatea lui. Sportivul în vârstă de 58 de ani se pare că s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate la nivelul amigdalelor. În primăvara anului trecut fostul antrenor acuza dureri grave, iar apropiații săi au declarat că starea lui de sănătate nu părea să se îmbunătățească doar cu tratament.

Se pare că durerile intense pe care le simțea l-au determinat să apeleze la ajutorul medicilor și să fie supus unei intervenții. Florin Prunea, apropiatul lui Dan Petrescu, a declarat anul trecut că e vorba de o amigdalită și se pare că operația a și avut loc în mare secret.

Citește și: Dan Petrescu, informații noi despre starea de sănătate. Cum arată și ce se întâmplă cu celebrul antrenor

După intervenție, Dan Petrescu a slăbit aproximativ 30 de kilograme din cauza faptului că nu se putea hrăni corespunzător. Chiar dacă recuperarea nu a fost una ușoară, antrenorul a avut nevoie de o pauză mai lungă pentru a se pune pe picioare.

Recent problemele lui de sănătate au revenit și Dan Petrescu a avut nevoie de o nouă intervenție.

„Săptămâna trecută, Dan Petrescu s-a operat de urgență la gât. Înțeleg că au fost niște probleme. Și a trebuit să se opereze. Din ce am înțeles în România, probabil că la Cluj. Dar a avut o operație destul de complicată Dan Petrescu, săptămâna trecută. Este ok acum, îi dorim multă sănătate. Îi ținem pumnii, Dumnezeu să îl vindece. Dar la un moment dat au apărut niște complicații și a trebuit să se opereze de urgență săptămâna trecută. N-a fost o operație ușoară, a fost o operație la gât a lui Dan Petrescu. Acum e în refacere și să sperăm că totul va fi bine. S-a operat de urgență Dan Petrescu”, a declarat Horia Ivanovici, potrivit Cancan.

Citește și: Dan Petrescu revine în fotbal după zvonurile potrivit cărora ar fi grav bolnav. Ce a transmis antrenorul

În prezent, fostul antrenor al CFR Cluj se simte mult mai bine și e în perioada de recuperare. La finalul anului trecut, Gino Iorgulescu, președintele LPF și apropiatul lui Dan Petrescu, a dezvăluit că fostul antrenor urmează un tratament de chimioterapie, fără să dea alte detalii.

„Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată. Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, declara Gino Iorgulescu.

Dan Petrescu nu a făcut încă nicio declarație oficială cu privire la starea lui de sănătate, deși paparazzi l-au surprins de mai multe ori pe străzile din capitală arătând complet schimbat.

Citește și: Noi imagini cu Dan Petrescu după ce a trecut printr-o perioadă dificilă. Cum arată acum fostul antrenor

Nadia Comăneci, sărbătorită la Parlamentul European, la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii...
AS.ro Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat
Observatornews.ro Cum s-a scufundat remorcherul Rompetrol în Portul Midia şi ce se ştie despre marinarii dispăruţi Cum s-a scufundat remorcherul Rompetrol în Portul Midia şi ce se ştie despre marinarii dispăruţi
Antena 3 Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului" Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
SpyNews Mihaela Moise, mesaj dur legat de Betty Salam. Ce spune despre cântăreață, după ce a renunțat la custodia copilului Mihaela Moise, mesaj dur legat de Betty Salam. Ce spune despre cântăreață, după ce a renunțat la custodia copilului

Nadia Comăneci, sărbătorită la Parlamentul European, la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii
Nadia Comăneci, sărbătorită la Parlamentul European, la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a... Catine.ro
Emma Răducanu, despărțire profesională! Ce brand rival o va „îmbrăca” pe fosta campioană de la US Open
Emma Răducanu, despărțire profesională! Ce brand rival o va „îmbrăca” pe fosta campioană de la US Open
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară Narva”
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și viitoarea soacră
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de post cu linte și legume crocante. Rețetă bogată în proteine
Salată de post cu linte și legume crocante. Rețetă bogată în proteine HelloTaste.ro
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși.
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să... Antena3.ro
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea useit
Pensionarii vor primi 596 lei! Cine se încadrează să ia banii
Pensionarii vor primi 596 lei! Cine se încadrează să ia banii BZI
Falimentul bate la ușa fermelor: laptele costă 2 lei să fie produs, dar se vinde cu un leu
Falimentul bate la ușa fermelor: laptele costă 2 lei să fie produs, dar se vinde cu un leu Jurnalul
Mira aruncă bomba! Indiciul că Levi Elekes ar fi înșelat-o: S-a jurat pe ochii mei...
Mira aruncă bomba! Indiciul că Levi Elekes ar fi înșelat-o: S-a jurat pe ochii mei... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
IPS Teodosie i-a făcut
IPS Teodosie i-a făcut "baie" cu agheasmă primarului Constanţei, care n-a apucat să se ferească Observator
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari UseIT
Lapte vegetal din orez. Rețetă de băutură simplă și delicată
Lapte vegetal din orez. Rețetă de băutură simplă și delicată Hello Taste
