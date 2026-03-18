Dan Petrescu a fost operat de urgență. Cu ce complicații ale stării de sănătate s-a confruntat fostul antrenor

După ce s-a zvonit mai mult timp că Dan Petrescu se confruntă cu probleme de sănătate, fostul antrenor a fost operat de curând.

Se pare că fostul antrenor al CFR Cluj s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate având în vedere că medicii au decis să îl opereze de urgență. Dan Petrescu a renunțat la antrenoriat în 2025 atunci când a spus că vrea să se focuseze mai mult pe starea lui de sănătate.

El a renunțat la activitatea sa din fotbal pentru a avea mai multă grijă de sănătatea lui. Sportivul în vârstă de 58 de ani se pare că s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate la nivelul amigdalelor. În primăvara anului trecut fostul antrenor acuza dureri grave, iar apropiații săi au declarat că starea lui de sănătate nu părea să se îmbunătățească doar cu tratament.

Dan Petrescu a fost operat de urgență

Se pare că durerile intense pe care le simțea l-au determinat să apeleze la ajutorul medicilor și să fie supus unei intervenții. Florin Prunea, apropiatul lui Dan Petrescu, a declarat anul trecut că e vorba de o amigdalită și se pare că operația a și avut loc în mare secret.

După intervenție, Dan Petrescu a slăbit aproximativ 30 de kilograme din cauza faptului că nu se putea hrăni corespunzător. Chiar dacă recuperarea nu a fost una ușoară, antrenorul a avut nevoie de o pauză mai lungă pentru a se pune pe picioare.

Recent problemele lui de sănătate au revenit și Dan Petrescu a avut nevoie de o nouă intervenție.

„Săptămâna trecută, Dan Petrescu s-a operat de urgență la gât. Înțeleg că au fost niște probleme. Și a trebuit să se opereze. Din ce am înțeles în România, probabil că la Cluj. Dar a avut o operație destul de complicată Dan Petrescu, săptămâna trecută. Este ok acum, îi dorim multă sănătate. Îi ținem pumnii, Dumnezeu să îl vindece. Dar la un moment dat au apărut niște complicații și a trebuit să se opereze de urgență săptămâna trecută. N-a fost o operație ușoară, a fost o operație la gât a lui Dan Petrescu. Acum e în refacere și să sperăm că totul va fi bine. S-a operat de urgență Dan Petrescu”, a declarat Horia Ivanovici, potrivit Cancan.

În prezent, fostul antrenor al CFR Cluj se simte mult mai bine și e în perioada de recuperare. La finalul anului trecut, Gino Iorgulescu, președintele LPF și apropiatul lui Dan Petrescu, a dezvăluit că fostul antrenor urmează un tratament de chimioterapie, fără să dea alte detalii.

„Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată. Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, declara Gino Iorgulescu.

Dan Petrescu nu a făcut încă nicio declarație oficială cu privire la starea lui de sănătate, deși paparazzi l-au surprins de mai multe ori pe străzile din capitală arătând complet schimbat.

