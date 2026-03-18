Ce amendă uriașă a primit Ilan Laufer, după accidentul cu trotineta. Câți bani trebuie să scoată din buzunar

Marți, pe 17 martie 2026, Ilan Laufer și gemenii săi au fost implicați într-un accident. S-a aflat ce amendă uriașă a primit bărbatul, după cele întâmplate. Se pare că ar fi încălcat trei reguli de circulație.

Ilan Laufer și gemenii săi în vârstă de cinci ani au fost implicați într-un accident rutier în dimineața zilei de marți, 17 martie 2026. Totul s-a întâmplat pe strada Mircea Vulcănescu din București, atunci când bărbatul a fost lovit de o mașină în timp ce mergea pe trotinetă alături de micuți. În urma celor întâmplate, Ilan Laufer nu s-a ales cu răni, ci cu o amendă uriașă, primită ca urmare a încălcării a trei reguli importante de circulație. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce sumă este vorba și câți bani trebuie să scoată acesta din buzunar.

Marți dimineața, pe 17 martie 2026, Ilan Laufer, fostul ministru al mediului, își ducea gemenii în vârstă de 5 ani la grădiniță pe trotinetă electrică. La un moment dat, în dreptul străzii Mircea Vulcănescu din București, o mașină i-a lovit.

La scurt timp după incident, două mașini de ambulanță și-au făcut apariția la fața locului pentru a oferi îngrijirile necesare. Din fericire, incidentul nu a provocat răni semnificative.

Articolul continuă după reclamă

„Au venit Poliția, două mașini SMURD care ne-au acordat primul ajutor. Eu am capul spart, copiii s-au julit puțin pe la mâini, pe la picioare, pe la barbă, dar sunt în regulă ei. Eram toți trei pe trotinetă, dar e o trotinetă mare cu trei ghidoane gândită pentru așa ceva. Nu zic că nu e periculos, dar eu merg mereu foarte prudent. Nu aveam căști de protecție. Polițiștii mi-au făcut test de alcoolemie și m-au trimis la accidente ușoare în 24 de ore”, a declarat Ilan Laufer, potrivit cancan.ro.

Totuși, Ilan Laufer s-a ales cu o amendă uriașă, fiindcă ar fi încălcat trei reguli importante de circulație.

Oamenii legii au stabilit că acesta a condus o trotinetă electrică pe trotuarul adiacent străcii Mircea Vulcănescu și că a transportat doi minori pe același mijloc de deplasare, la care se adaugă faptul că pe trecerea de pietoni nu a coborât de pe trotinetă, așa cum prevede legea.

Pentru toate cele trei încălcări ale legii, Ilan Laufer trebuie să scoată din buzunar suma de 2.430 de lei.

Ilan Laufer, soția și gemenii lor, au mai fost implicați într-un accident rutier în vara lui 2023, când băiețelul a fost rănit grav.