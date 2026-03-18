Antena Căutare
Ce amendă uriașă a primit Ilan Laufer, după accidentul cu trotineta. Câți bani trebuie să scoată din buzunar

Marți, pe 17 martie 2026, Ilan Laufer și gemenii săi au fost implicați într-un accident. S-a aflat ce amendă uriașă a primit bărbatul, după cele întâmplate. Se pare că ar fi încălcat trei reguli de circulație.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 18 Martie 2026, 11:54 | Actualizat Miercuri, 18 Martie 2026, 15:04
Galerie
Ilan Laufer și gemenii săi în vârstă de cinci ani au fost implicați într-un accident rutier în dimineața zilei de marți, 17 martie 2026. Totul s-a întâmplat pe strada Mircea Vulcănescu din București, atunci când bărbatul a fost lovit de o mașină în timp ce mergea pe trotinetă alături de micuți. În urma celor întâmplate, Ilan Laufer nu s-a ales cu răni, ci cu o amendă uriașă, primită ca urmare a încălcării a trei reguli importante de circulație. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce sumă este vorba și câți bani trebuie să scoată acesta din buzunar.

Marți dimineața, pe 17 martie 2026, Ilan Laufer, fostul ministru al mediului, își ducea gemenii în vârstă de 5 ani la grădiniță pe trotinetă electrică. La un moment dat, în dreptul străzii Mircea Vulcănescu din București, o mașină i-a lovit.

La scurt timp după incident, două mașini de ambulanță și-au făcut apariția la fața locului pentru a oferi îngrijirile necesare. Din fericire, incidentul nu a provocat răni semnificative.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Alina și Ilan Laufer au decis să nu își boteze fiica. Care este motivul celor doi: „Nu există”

„Au venit Poliția, două mașini SMURD care ne-au acordat primul ajutor. Eu am capul spart, copiii s-au julit puțin pe la mâini, pe la picioare, pe la barbă, dar sunt în regulă ei. Eram toți trei pe trotinetă, dar e o trotinetă mare cu trei ghidoane gândită pentru așa ceva. Nu zic că nu e periculos, dar eu merg mereu foarte prudent. Nu aveam căști de protecție. Polițiștii mi-au făcut test de alcoolemie și m-au trimis la accidente ușoare în 24 de ore”, a declarat Ilan Laufer, potrivit cancan.ro.

Totuși, Ilan Laufer s-a ales cu o amendă uriașă, fiindcă ar fi încălcat trei reguli importante de circulație.

Oamenii legii au stabilit că acesta a condus o trotinetă electrică pe trotuarul adiacent străcii Mircea Vulcănescu și că a transportat doi minori pe același mijloc de deplasare, la care se adaugă faptul că pe trecerea de pietoni nu a coborât de pe trotinetă, așa cum prevede legea.

Pentru toate cele trei încălcări ale legii, Ilan Laufer trebuie să scoată din buzunar suma de 2.430 de lei.

colaj foto cu ilan laufer

Ilan Laufer, soția și gemenii lor, au mai fost implicați într-un accident rutier în vara lui 2023, când băiețelul a fost rănit grav.

Cum arăta Andreea Popescu pe vremea când era dansatoarea Deliei. Imaginile cu influencerița pe care puțini le știu... Andreea Popescu și Rareș Cojoc au dansat împreună într-un show de la Antena 1. Cum arătau în 2013 și ce spuneau despre r...
Înapoi la Homepage
AS.ro Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat
Observatornews.ro Cum s-a scufundat remorcherul Rompetrol în Portul Midia şi ce se ştie despre marinarii dispăruţi Cum s-a scufundat remorcherul Rompetrol în Portul Midia şi ce se ştie despre marinarii dispăruţi
Antena 3 Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului" Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
SpyNews Mihaela Moise, mesaj dur legat de Betty Salam. Ce spune despre cântăreață, după ce a renunțat la custodia copilului Mihaela Moise, mesaj dur legat de Betty Salam. Ce spune despre cântăreață, după ce a renunțat la custodia copilului

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Keanu Reeves vine în România în 2026. Unde va fi prezent actorul
Keanu Reeves vine în România în 2026. Unde va fi prezent actorul
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a... Catine.ro
Cum arăta Mirela Vaida la 19 ani. Imaginea în care puțini au recunoscut-o: „Am pierdut părul creț, dar l-a moștenit fiica mea”
Cum arăta Mirela Vaida la 19 ani. Imaginea în care puțini au recunoscut-o: „Am pierdut părul creț, dar l-a...
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară Narva”
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și viitoarea soacră
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de post cu linte și legume crocante. Rețetă bogată în proteine
Salată de post cu linte și legume crocante. Rețetă bogată în proteine HelloTaste.ro
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși.
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să... Antena3.ro
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea useit
Pensionarii vor primi 596 lei! Cine se încadrează să ia banii
Pensionarii vor primi 596 lei! Cine se încadrează să ia banii BZI
Falimentul bate la ușa fermelor: laptele costă 2 lei să fie produs, dar se vinde cu un leu
Falimentul bate la ușa fermelor: laptele costă 2 lei să fie produs, dar se vinde cu un leu Jurnalul
Mira aruncă bomba! Indiciul că Levi Elekes ar fi înșelat-o: S-a jurat pe ochii mei...
Mira aruncă bomba! Indiciul că Levi Elekes ar fi înșelat-o: S-a jurat pe ochii mei... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
IPS Teodosie i-a făcut
IPS Teodosie i-a făcut "baie" cu agheasmă primarului Constanţei, care n-a apucat să se ferească Observator
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari UseIT
Lapte vegetal din orez. Rețetă de băutură simplă și delicată
Lapte vegetal din orez. Rețetă de băutură simplă și delicată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x