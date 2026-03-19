Unghiile pătrate revin în forță - tendințe în manichiură pentru 2026

Unghiile pătrate, asociate cel mai mult cu anii '90, sunt din nou la modă. Îndrăznețe, perfect conturate și cu o personalitate puternică, unghiile pătrate revin în lumina reflectoarelor. Le vedem tot mai des în feedurile de pe Instagram și TikTok, iar ascensiunea lor nu este deloc întâmplătoare.

Publicat: Joi, 19 Martie 2026, 18:11 | Actualizat Joi, 19 Martie 2026, 18:14

În 2026, forma unghiilor devine la fel de importantă ca nuanța sau modelul ales. Fiecare linie, fiecare colț, fiecare detaliu transmite o atitudine. Iar în lumea manichiurii, forma poate schimba complet mesajul pe care îl proiectăm.

„După ani în care am oscilat între rotund și migdalat, linii moi și contururi delicate, unghiile pătrate revin în forță și își revendică locul în tendințe. Riguroase, deloc banale și cu o eleganță aparte, ele devin din nou alegerea preferată a pasionatelor de beauty în 2026. O formă care nu îndulcește, dar cu siguranță definește”, declară Roxana Bența, Nail Artist Opi.

Tendința din 2026 se concentrează pe forme „squoval” (pătrat-ovale) mai scurte și mai curate sau pe unghii lungi, pătrate și lustruite, adesea asociate cu culori îndrăznețe, închise sau minimaliste, elegante.

Unghiile pătrate revin în prim‑plan: stil, structură și personalitate

Forma pătrată se remarcă instant: margini perfect drepte, colțuri bine definite și lungimi care pot varia de la scurt la mediu‑lung. Este o formă care inspiră ordine, precizie și control — și nu se potrivește oricui, ci celor care știu exact ce vor să transmită prin manichiura lor.

Atuul unghiilor pătrate? Versatilitatea, desigur, reprezintă unul dintre marile atuuri ale acestei manichiuri. Unghiile pătrate arată impecabil în orice nuanță: culori intense și vibrante, tonuri difuze, lacuri lăptoase, negru lucios sau chiar un french clasic. În funcție de culoare și finishul ales, pot exprima atitudini complet diferite. Dar un lucru rămâne neschimbat: cine le poartă își asumă să fie remarcată.

Un trend care revine, exact ca în 2016

Dacă unghiile pătrate par astăzi peste tot, nu este deloc o coincidență. Probabil ai observat deja că pe rețelele sociale — în special TikTok și Instagram — face valuri trendul „2026 is the new 2016”, o întoarcere nostalgică la anii considerați de mulți drept simbolul lejerității și al spontaneității.

În 2016, forma pătrată era una dintre cele mai dorite, mai ales în varianta scurtă, colorată și bine definită. Iar dacă nostalgia pentru acea perioadă este reală, la fel este și revenirea acestei forme, care urmează același ciclu al tendințelor.

„Totuși, unghiile pătrate ale lui 2026 nu sunt o copie fidelă a celor din 2016. Astăzi se poartă atât în versiuni ultra‑definite și pline de culoare, cât și cu colțuri ușor rotunjite, în nuanțe nude și rafinate. O combinație echilibrată între eleganță și îndrăzneală”, punctează specialistul Roxana Bența.

Cum ne dăm seama dacă ni se potrivesc?

Așa cum spuneam, forma unghiilor transmite întotdeauna un mesaj — iar nu toate formele avantajează orice tip de mână. „Unghiile pătrate, în special, cer proporții armonioase: se potrivesc cel mai bine degetelor lungi și subțiri, mâinilor fine, acolo unde liniile drepte își găsesc echilibrul natural”, explică Roxana Bența.

Nici vedetele nu pot rezista acestui trend. La Golden Globes 2026, Selena Gomez a atras toate privirile cu manichiura ei pătrată, neagră, creată de celebrul manichiurist Tom Bachik — o dovadă că această formă poate transforma complet un look.

Ce aduce nou 2026?

Forma pătrată vine însă cu o notă modernă: colțurile pot fi ușor rotunjite pentru a evita rigiditatea geometrică atât de apreciată acum un deceniu. Iar culoarea devine esențială. Nuanțele deschise și finishurile lucioase echilibrează forma și îi conferă un aer actual, rafinat.

Lumea beauty‑ului trăiește din nostalgie și reinvenție. Iar unghiile pătrate sunt dovada perfectă: nu au vârstă, nu ies niciodată cu adevărat din scenă și revin ciclic în feedurile noastre — exact așa cum trebuie.

