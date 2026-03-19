Antena Căutare
Home Lifestyle Beauty Unghiile pătrate revin în forță - tendințe în manichiură pentru 2026

Unghiile pătrate, asociate cel mai mult cu anii '90, sunt din nou la modă. Îndrăznețe, perfect conturate și cu o personalitate puternică, unghiile pătrate revin în lumina reflectoarelor. Le vedem tot mai des în feedurile de pe Instagram și TikTok, iar ascensiunea lor nu este deloc întâmplătoare.

Publicat: Joi, 19 Martie 2026, 18:11 | Actualizat Joi, 19 Martie 2026, 18:14
În 2026, forma unghiilor devine la fel de importantă ca nuanța sau modelul ales. Fiecare linie, fiecare colț, fiecare detaliu transmite o atitudine. Iar în lumea manichiurii, forma poate schimba complet mesajul pe care îl proiectăm.

„După ani în care am oscilat între rotund și migdalat, linii moi și contururi delicate, unghiile pătrate revin în forță și își revendică locul în tendințe. Riguroase, deloc banale și cu o eleganță aparte, ele devin din nou alegerea preferată a pasionatelor de beauty în 2026. O formă care nu îndulcește, dar cu siguranță definește”, declară Roxana Bența, Nail Artist Opi.

Tendința din 2026 se concentrează pe forme „squoval” (pătrat-ovale) mai scurte și mai curate sau pe unghii lungi, pătrate și lustruite, adesea asociate cu culori îndrăznețe, închise sau minimaliste, elegante.

Unghiile pătrate revin în prim‑plan: stil, structură și personalitate

Articolul continuă după reclamă

Forma pătrată se remarcă instant: margini perfect drepte, colțuri bine definite și lungimi care pot varia de la scurt la mediu‑lung. Este o formă care inspiră ordine, precizie și control — și nu se potrivește oricui, ci celor care știu exact ce vor să transmită prin manichiura lor.

Atuul unghiilor pătrate? Versatilitatea, desigur, reprezintă unul dintre marile atuuri ale acestei manichiuri. Unghiile pătrate arată impecabil în orice nuanță: culori intense și vibrante, tonuri difuze, lacuri lăptoase, negru lucios sau chiar un french clasic. În funcție de culoare și finishul ales, pot exprima atitudini complet diferite. Dar un lucru rămâne neschimbat: cine le poartă își asumă să fie remarcată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un trend care revine, exact ca în 2016

Dacă unghiile pătrate par astăzi peste tot, nu este deloc o coincidență. Probabil ai observat deja că pe rețelele sociale — în special TikTok și Instagram — face valuri trendul „2026 is the new 2016”, o întoarcere nostalgică la anii considerați de mulți drept simbolul lejerității și al spontaneității.

În 2016, forma pătrată era una dintre cele mai dorite, mai ales în varianta scurtă, colorată și bine definită. Iar dacă nostalgia pentru acea perioadă este reală, la fel este și revenirea acestei forme, care urmează același ciclu al tendințelor.

„Totuși, unghiile pătrate ale lui 2026 nu sunt o copie fidelă a celor din 2016. Astăzi se poartă atât în versiuni ultra‑definite și pline de culoare, cât și cu colțuri ușor rotunjite, în nuanțe nude și rafinate. O combinație echilibrată între eleganță și îndrăzneală”, punctează specialistul Roxana Bența.

CITEȘTE ȘI: 11 Tipuri de manichiură: ce sunt, cum se fac și cum să alegi manichiura perfectă pentru unghiile tale

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum ne dăm seama dacă ni se potrivesc?

Așa cum spuneam, forma unghiilor transmite întotdeauna un mesaj — iar nu toate formele avantajează orice tip de mână. „Unghiile pătrate, în special, cer proporții armonioase: se potrivesc cel mai bine degetelor lungi și subțiri, mâinilor fine, acolo unde liniile drepte își găsesc echilibrul natural”, explică Roxana Bența.

Nici vedetele nu pot rezista acestui trend. La Golden Globes 2026, Selena Gomez a atras toate privirile cu manichiura ei pătrată, neagră, creată de celebrul manichiurist Tom Bachik — o dovadă că această formă poate transforma complet un look.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce aduce nou 2026?

Forma pătrată vine însă cu o notă modernă: colțurile pot fi ușor rotunjite pentru a evita rigiditatea geometrică atât de apreciată acum un deceniu. Iar culoarea devine esențială. Nuanțele deschise și finishurile lucioase echilibrează forma și îi conferă un aer actual, rafinat.

Lumea beauty‑ului trăiește din nostalgie și reinvenție. Iar unghiile pătrate sunt dovada perfectă: nu au vârstă, nu ies niciodată cu adevărat din scenă și revin ciclic în feedurile noastre — exact așa cum trebuie.

CITEȘTE ȘI: Sfaturi pentru creșterea rapidă a unghiilor. Trucuri pentru unghii lungi și sănătoase

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Înapoi la Homepage
AS.ro Ronaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont Ronaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont
Observatornews.ro Shero Talk aduce pantofii roșii pe treptele Ateneului, în memoria victimelor violenţei domestice Shero Talk aduce pantofii roșii pe treptele Ateneului, în memoria victimelor violenţei domestice
Antena 3 Atac surpriză de la un aliat din Golf împotriva lui Trump: „Războiul din Iran e un dezastru” Atac surpriză de la un aliat din Golf împotriva lui Trump: „Războiul din Iran e un dezastru”
SpyNews Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Vopsirea părului: Te speli sau nu pe păr înainte de vopsire? Ce spun stiliștii și ce contează cu adevărat
Vopsirea părului: Te speli sau nu pe păr înainte de vopsire? Ce spun stiliștii și ce contează cu adevărat
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a... Catine.ro
(P) 5 greșeli pe care le faci atunci când porți mocasini
(P) 5 greșeli pe care le faci atunci când porți mocasini
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută cu decolteu adânc. Cum arată cea mai recentă alegere vestimentară a vedetei
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută cu decolteu adânc. Cum arată cea mai recentă alegere vestimentară a vedetei Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere judecarea lui pentru „crime de război”
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Un nou trend periculos pe Internet. La ce riscuri se expun cele care vor să își subțieze nasul precum Kendall Jenner
Un nou trend periculos pe Internet. La ce riscuri se expun cele care vor să își subțieze nasul precum Kendall Jenner Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciorbă de urzici cu cartofi și morcovi, plină de gust și vitamine
Ciorbă de urzici cu cartofi și morcovi, plină de gust și vitamine HelloTaste.ro
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși.
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să... Antena3.ro
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea useit
Israelul a trimis mesaje de amenințare Libanului de pe numere românești! Conflictul pare departe de final!
Israelul a trimis mesaje de amenințare Libanului de pe numere românești! Conflictul pare departe de final! BZI
Secretul podului de la Pucioasa care nu se mai termină: se așteaptă uscarea betonului turnat
Secretul podului de la Pucioasa care nu se mai termină: se așteaptă uscarea betonului turnat Jurnalul
Zodia Berbec în 2026: 10 lucruri de care să ții cont dacă vrei să atragi banii
Zodia Berbec în 2026: 10 lucruri de care să ții cont dacă vrei să atragi banii Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Postul Paștelui, tot mai scump. Verdețurile se vând la preț de lux în piețe
Postul Paștelui, tot mai scump. Verdețurile se vând la preț de lux în piețe Observator
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari UseIT
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x