Rezultate Loto azi, 19 martie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 19 martie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Joi, 19 martie 2026, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto la Joker, joi, 19 martie 2026: 22, 8, 40, 9, 33 +15

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 19 martie 2026: 8 9 0 6 1 5

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 19 martie 2026: 10, 13, 38, 27, 12, 26

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 19 martie 2026: 8 1 5 7 2 0

Rezultate Loto la Noroc, joi, 19 martie 2026: 4 1 5 0 8 2 3

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 19 martie 2026: 7, 32, 38, 39, 27, 21

Report la Joker la categoria I de peste 11,55 milioane de euro

Joi, 19 martie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 15 martie, Loteria Romana a acordat 36.374 de castiguri in valoare totala de peste 3 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,14 milioane de lei (peste 1,59 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5 milioane de lei (peste 988.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 58,87 milioane de lei (peste 11,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de peste 418.000 de lei (peste 82.000 de euro). La Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 51.200 de lei (peste 10.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 170.200 de lei (peste 33.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 118.300 de lei (peste 23.200 de euro).

La tragerea LOTO 5/40 s-a castigat premiul la categoria a II-a in valoare de 85.137,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobilă AmParcat.ro.

La tragerea JOKER s-au castigat trei premii la categoria a III-a in valoare de 54.709,83 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Ploiesti si Boldești Scăieni, judetul Prahova si pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

La tragerea NOROC s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 51.916,56 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.