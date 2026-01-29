Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 4, 29 ianuarie 2026. Basty află că mama Sandrei trăiește: Nu e bonă, e mama ei!

Antena Căutare
În episodul 4 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 29 ianuarie, Basty află că mama Sandrei trăiește și descoperă că a fost mințit în legătură cu bona. Matei îi dezvăluie adevărul, iar suspiciunile devin certe. „Întâmplător, știu mult mai multe decât tine. Femeia căreia îi face instructajul nu e nicio bonă, e mama ei!”, îi spune Matei lui Basty, care o confruntă apoi pe Sandra și pe mama acesteia.
Joi, 29.01.2026, 23:30
