Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Video Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 4, 29 ianuarie 2026. De cine se folosește Damian pentru a afla ce se plănuia împotriva lui
Logo show

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 4, 29 ianuarie 2026. De cine se folosește Damian pentru a afla ce se plănuia împotriva lui

În episodul 4 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 29 ianuarie, Ana îi mărturisește lui Tudor condițiile impuse de Damian, ceea ce declanșează un conflict tensionat. ”Damian a preluat fundația și a spus că o să facă la fel și cu ONG-ul. La schimb vrea să-i spun doar ce plănuiam împotriva lui”, îi spune Ana lui Tudor, care reacționează dur: ”Tu i-ai spus că am vrut să-i distrugem afacerea! Asta nu e bine! Nu poți să ai încredere în el”.
Joi, 29.01.2026, 21:30
