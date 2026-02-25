Cum arată Nadine Voindrouh la 49 de ani. Ce mesaj a transmis cântăreața de ziua ei

Nadine Voindrouh a împlinit 49 de ani și a publicat un mesaj pe rețelele sociale.

Cântăreața și actrița, Nadine Voindrouh, care a devenit cunoscută în 1995, odată cu participarea ei la Școala Vedetelor, a împlinit 49 de ani și a publicat o imagine pe rețelele sociale, alături de mesajul:

„Împlinesc 49 de ani. Anul ăsta nu știu ce să zic. Însă mă gândesc că, dacă la 49 nu știu ce să mai zic, anul viitor, la 50, ce o să mai fac? Așadar, să ne trăim și să ne bucurăm de anii pe care îi avem!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cine este Nadine Emilie Voindrouh

Articolul continuă după reclamă

Nadine Emilie Voindrouh s-a născut pe 24 februarie 1977 la București, dintr-o mamă româncă și un tată african. La 6 ani a rămas orfană și a trăit în orfelinat. În 1995 a apărut la TV, la Școala Vedetelor. De atunci, a lansat mai multe melodii („Fericirea ta”, „Honey, honey”, „Mă gândesc la tine”, „Sărutul tău”) și a jucat în mai multe filme (1994 - Oblivion, 1996 – Oblivion 2: Backlash, 2008 – Gunheavy, 2011 – After).

În 2011 s-a căsătorit cu omul de afaceri Dragoș Apostolescu cu care are un fiu născut în anul 2010.

Citește și: Nadine a intrat la facultate la 44 de ani. Ce studiază vedeta care a luat Bac-ul cu notă mare

Chiar dacă a devenit foarte cunoscută și și-a construit o carieră, Nadine nu era împăcată din cauza faptului că nu reușise să termine liceul. La 44 de ani, Nadine a dat Bacalaureatul.

„Am trăit una dintre cele mai frumoase zile din viața mea - prima zi de BAC. M-am înscris la liceu la 38 de ani și extrem de emoționată, la 44 de ani, alături de copiii de 18 ani, am dat și eu una dintre probele examenului maturității. Pentru mine, frumusețea acestui moment are și un simbolism aparte, și anume faptul că trăim într-o lume( Românie) în care un om, indiferent de istoricul său, poate reface/ repara o bucată din viața sa, așa încât să îi fie mai bine pe mai departe și, totodată, să poate face pace cu ce a fost. Pentru mine asta înseamnă că trăim vremuri bune, într-o lume frumoasă. În mod neașteptat, această zi a fost încununată de prezența, în față liceului unde dădeam examen, a profesoarei mele de română și a directorului liceului unde am terminat școală”, a scris vedeta pe rețelele sociale în 2021.

Citește și: Nadine Emilie Voindrouh a împlinit 44 de ani. Ce mai face și cum arată acum artista