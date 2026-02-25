Ce decizie a luat Sumayla, fiica Ronei Hartner, după ce a împlinit 18 ani. Cât de mult seamănă cu mama ei

Sumayla, fiica Ronei Hartner, a luat o decizie importantă după ce a împlinit 18 ani. Tânăra este de o frumusețe deosebită și seamănă foarte bine cu mama ei.

Sumayla, fiica Ronei Hartner, a devenit majoră. Tânăra a intrat într-o nouă etapă a vieții alături de familie și prieteni, însă fără cea care i-a dat viață. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că aceasta suferă enorm după pierderea suferită.

Regretata actriță a avut o relație foarte specială cu fetița ei. Rona Hartner o încuraja și susținea în tot ceea ce își dorea să facă, iar Sumayla își găsea liniștea în brațele ei. Acestea au avut o legătură greu de explicat.

Citește și: Ce afacere vrea să își deschidă fiica Ronei Hartner. Actrița îi aprecia talentul: „Este și foarte ambițioasă”

Deși au trecut mai bine de doi ani de la moartea Ronei Hartner, Sumayla încă nu s-a obișnuit cu gândul că nu o mai are aproape. Până la vârsta de 18 ani, tânăra s-a aflat în grija lui Reon, fratele actriței.

Articolul continuă după reclamă

Ce decizie a luat Sumayla, fiica Ronei Hartner, după ce a devenit majoră

Până de curând s-a speculat că Sumayla a locuit în Canada alături de familia actriței. Un lucru este cert, fiica Ronei Hartner a revenit în Franța, acolo unde a locuit cu mama ei, pentru a-și aniversa ziua de naștere.

Se pare că tânăra și-a dorit o petrecere discretă de majorat, invitând oamenii dragi sufletului ei. De la acest eveniment nu a lipsit nici fosta impresară a actriței, care a vorbit despre viața Sumaylei de acum.

„De ziua ei de naștere, Sumayla nu a organizat o petrecere mare, la vreun local, a preferat să invite câțiva oameni dragi în căsuța ei din Franța. A pregătit tortul pe care, cândva, îl făcea cu mama ei, și a decorat totul cu baloane negre, în amintirea Ronei, pe care o iubește și acum, de dincolo de moarte.

Citește și: Legătură sinistră între Gabriel Cotabiță, Marius Bațu, Stela Popescu, Rona Hartner. S-au stins din viață pe 23 noiembrie

Și-a făcut singură o rochiță, pentru acest eveniment, a moștenit de la Rona și pasiunea pentru design. Duce dorul mamei, tare și-ar fi dorit să îi fie alături, în aceste momente emoționante”, a povestit fosta impresară a Ronei Hartner, potrivit click.ro.

Sumayla a moștenit pasiunea pentru actorie de la mama ei

Sumayla a moștenit pasiunea pentru actorie de la mama ei. Tânăra în vârstă de 18 ani își dorește o carieră în industria artistică, motiv pentru care a decis să urmeze cursuri de teatru.

„Sumayla s-a întors la școală. Acolo și-a făcut și un bun prieten, de suflet, îi este un real sprijin, după tragedia suferită, acesta face cursuri de teatru. Ea este atrasă și de această zonă, de machiaj, are cursuri speciale, și mama ei o lăuda”, a mai adăugat fosta impresară a Ronei Hartner, conform sursei citate mai sus.

De asemenea, Sumayla seamănă foarte bine cu mama ei. Pe lângă pasiunea pentru actorie, tânăra a moștenit și o mare parte a trăsăturilor de la cea care i-a dat viață. O imagine recentă cu fiica Ronei Hartner poate fi văzută AICI.