Prin ce dramă a trecut Eliza Natanticu la 36 de ani. Soția lui Cosmin Natanticu a ajuns pe mâinile medicilor. Ce a pățit

Eliza Natanticu, soția lui Cosmin Natanticu, a trecut prin momente dificile în urmă cu un an. Pierderea tatălui ei i-a declanșat probleme grave de sănătate, motiv pentru care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor.

Publicat: Miercuri, 25 Februarie 2026, 11:48 | Actualizat Miercuri, 25 Februarie 2026, 12:37
Anul 2025 nu a fost deloc ușor pentru Eliza Natanticu. Soția lui Cosmin Natanticu a trecut printr-o pierdere uriașă. Actorul Alexandru Georgescu, tatăl acesteia, s-a stins din viață în luna aprilie la vârsta de 77 de ani.

Vestea a fost extrem de dureroasă pentru cei apropiați, în mod special pentru fiica lui. Eliza Natanticu avea o relație foarte specială cu cel care a crescut-o, iar evenimentul nefericit i-a adus multă suferință.

Actrița nu a putut să treacă peste pierderea suferită. Mai mult, soția lui Cosmin Natanticu s-a confruntat cu probleme grave de sănătate din cauza supărării. Aceasta a ajuns de urgență pe mâinile medicilor pentru a i se acorda primul ajutor.

Deși este discretă atunci când vine vorba de viața personală, Eliza Natanticu și-a făcut curaj să povestească despre un episod cumplit pe care l-a trăit în urmă cu aproximativ un an. Puțini sunt cei care știu faptul că soția lui Cosmin Natanticu a trecut printr-un accident vascular cerebral minor la vârsta de 36 de ani, chiar după moartea tatălui ei.

Actrița s-a decis să facă un control de rutină după ce a avut simptome precum amețeală persistentă și o stare generală de disconfort. Mare i-a fost surpriza atunci când specialistul a diagnosticat-o cu un AVC minor, după un examen CT.

Eliza Natanticu a fost luată prin surprindere de veștile primite. Până și cei apropiați ei au fost uluiți de faptul că viața acesteia a fost pusă în pericol, mai ales pentru că simptomele pe care le avea nu indicau o afecțiune gravă.

„Am avut un an foarte complicat anul trecut. A fost un an foarte greu, din punct de vedere emoțional, odată că a dispărut tatăl meu și odată că am avut parte de un AVC minor, dar o situație cu care nu m-am mai întâlnit și care m-a dat ușor peste cap. A fost greu de gestionat, mă bucur că am reușit să trec peste și am găsit soluții.

Am descoperit oricum întâmplător, pentru că această stare era o stare de amețeală, nu mă simțeam în apele mele și am crezut că e un burnout. (…) Am făcut un CT și, în urma acelui CT, am primit acest diagnostic”, a dezvăluit Eliza Natanticu despre drama suferită în urmă cu doar un an, potrivit cancan.ro.

