Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 4, 29 ianuarie 2026. George vrea să-și denunțe mama: A ucis un om și nu a fost un accident!

În episodul 4 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 29 ianuarie, George este hotărât să-și denunțe mama. El spune clar că faptele ei nu pot fi iertate și că va plăti pentru ce a făcut. ”Mama nu va mai fi liberă. Are niște probleme cu capul și am s-o internez, fie o denunț, dar oricum va plăti pentru ce a făcut. Și am venit să te asigur. Ce a făcut e ceva impardonabil. A ucis un om și nu a fost un accident”, îi spune George lui Basty.

Joi, 29.01.2026, 23:26