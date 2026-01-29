Antena Căutare
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 4, 29 ianuarie 2026. Ultimatumul lui Tudor o lasă pe Ana fără răspuns: Trebuie să alegi între mine și el!
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 4, 29 ianuarie 2026. Ultimatumul lui Tudor o lasă pe Ana fără răspuns: Trebuie să alegi între mine și el!

În episodul 4 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 29 ianuarie, Ana este pusă în fața unei alegeri dificile între Tudor și Damian, pe fondul unui conflict tot mai tensionat. Tudor refuză categoric orice ajutor din partea lui Damian și îi cere Anei o decizie clară. ”Dacă nu-ți convine, poate că ar trebui să alegi între mine și el!”, îi spune Tudor Anei, care, debusolată, răspunde: ”E tatăl meu și vrea să ne ajute. Ce este așa greșit?”.
Joi, 29.01.2026, 22:38
Joi, 29.01.2026, 15:00
