Alin Alexuc a păstrat amintiri speciale din aventura Asia Express. Câștigătorul a publicat un videoclip în care le-a arătat fanilor albumul cu fotografii din competiție, însoțit de un mesaj emoționant despre experiența trăită alături de Gabriel Torje.

Alin Alexuc și Gabriel Torje au demonstrat că experiența de la Asia Express a însemnat mai mult decât o competiție televizată. Cei doi au pornit împreună pe Drumul Mătăsii, au trecut prin numeroase provocări și au reușit să ajungă până la final, acolo unde au câștigat trofeul sezonului. Dincolo de victorie, aventura le-a adus amintiri de neuitat și o prietenie mai puternică.

Alin Alexuc și-a făcut un album cu fotografii din Asia Express

La mai bine de o săptămână după încheierea competiției, Alin Alexuc a găsit o modalitate specială de a păstra vie amintirea experienței din Asia Express. Fostul concurent a publicat pe TikTok un videoclip în care le arată urmăritorilor un album cu fotografii realizate în timpul aventurii din Asia.

Răsfoind paginile, Alin Alexuc retrăiește momentele petrecute alături de Gabriel Torje și de ceilalți concurenți. Imaginile surprind amintiri din călătoria care le-a schimbat parcursul și care s-a încheiat cu o victorie importantă pentru cei doi prieteni.

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Albumul celor doi conține imagini din aproape fiecare etapă prin care au trecut împreună, și... trebuie să recunoaștem că pozele sunt de-a dreptul savuroase, după cum puteți observa în galeria foto a acestui articol.

Ce mesaj emoționant a transmis Alin Alexuc după experiența de la Asia Express

Pe lângă imaginile din album, Alin Alexuc a publicat și un mesaj în care a vorbit despre semnificația acestei experiențe. Câștigătorul a mărturisit că emisiunea a însemnat mult mai mult decât o simplă competiție și că toate momentele trăite alături de Gabriel Torje vor rămâne speciale pentru amândoi.

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