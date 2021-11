Asia mai târziu, episodul 25. Cuza și Emi au povestit Anei Baniciu cum „s-au amețit” la Asia Express. Ce nu au surprins camerele

Simpaticii Cuza și Emi, concurenți în sezonul 4 Asia Express, încearcă să aducă publicului „secrete” din culisele reality show-ului de la Anten 1, dar și lucruri ce nu s-au văzut pe TV, în emisiunea online „Asia mai târziu”.

De data aceasta, în episodul 25, cei doi au avut-o invitată pe Ana Baniciu, cea care a câștigat împreună cu Raluka primul sezon Asia Express!

În episodul 25 din Asia mai târziu, Ana Baniciu a dezvăluit mai multe detalii despre experiența sa din primul sezon Asia Express. Chiar dacă drumul a fost unul extrem de dificil, aceasta a reușit împreună cu Raluka să câștige marele trofeu.

Emi și Cuza i-au pus numeroase întrebări și au dorit să afle care este echipa din sezonul 4 care îi place cel mai mult, dar și care sunt concurenții care îi plac mai puțin.

Citește și: Asia mai târziu, episodul 23. Cuza și Emi au stat de vorbă cu Marius Damian și au aflat numeroase „secrete” din culise

De asemenea, tot în episodul 25 din Asia mai târziu, cei doi au povestit cu lux de amănunte cum au reușit să se îmbete la una dintre probele de la Asia Express. Unele dintre detalii nu au fost surprinse de camerele de filmare și au făcut deliciul publicului.

„Eram cumva cum n-am mai fost de foarte mult timp, adică beat!”, a zis Emi, în timpul probei de degustat vinurile.

„Stai să-ți zic ce s-a întâmplat aici. Au fost două faze. Când am început prpoba asta eu mi-am imaginat așa: cum Natanticu se îmbată primul, cum Lidia încearcă să se dea la somelier ca să se mărite cu el…Întâmplător, după al doilea pahar, toate aceste lucruri se petrec natural. Eu efectiv n-am mai putut, am leșinat de râs! Lidia a zis că pe Mihai Petre îl pune naș, că are multe amulete și să fie darul mai așa. Eu nu mai puteam să mă abțin din râs, cred că am râs vreo cinci sau șapte minute în continuu, S-a oprit filmarea și râdeam isteric, efectiv n-am mai putut să fac nimic. Ne-am îmbătat foarte tare”, a dezvăluit Cuza.