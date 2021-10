Asia mai târziu, episodul 24. Eliza și Cosmin Natanticu au oferit clarificări despre gestul de a ascunde costumul Patriziei

„Asia mai târziu” este o emisiune online, disponibilă integral și necenzurat pe AntenaPlay, realizată de Cuza și de Emi. Cei doi concurenți ai seoznului 4 Asia Express promit să aducă publicului „secrete” din culisele reality show-ului „Asia Express” 2021, dar și aspecte care nu s-au văzut la TV!

Cosmin și Eliza Natanticu au avut ocazia de a explica ce s-a întâmplat, de fapt, cu costumul Patriziei Paglieri și de ce nu au recunoscut gestul în careu.

Cosmin și Eliza Natanticu au fost invitați în episodul 24 de Asia mai târziu

Cosmin și Eliza Natanticu au declarat la Asia mai Trâziu că nu sunt oameni răi și și-au dorit să explice gestul controversat care a supărat-o pe Patrizia:

„Voiam să le spunem oamenilor că nu suntem oameni răi. Noi n-am vrut să facem rău nimănui prin faptul că am făcut acel gest vis-a vis de costumul Patriziei pe care eu nu l-am desfăcut. Eu credeam că-i lipsea peruca și a avut ambele peruci, deci eu n-am văzut cum s-a desfăcut costumul și îmi cer scuze pentru acest gest, pentru că nu mă caracterizează, însă ne-a luat valul. Adrenalină”, a spus Eliza Natanticu.

Citește și: Asia Express, 27 octombrie. Cosmin și Eliza Natanticu au ajuns pe ultimul loc în cursă. Ce culoare a avut Nestematul Puterii

Cosmin Natanticu a precizat că nu a înțeles supărarea italiencei, având în vedere că absența capei nu a încurcat-o în joc:

„Din acel costum lipsea practic doar capa Patriziei. Și apropo, s-a bucurat că nu este. A zis ce bine că nu e. Nu au primit nicio penalizare. Nu i-am făcut rău. Nu înțeleg de ce atâta supărare dacă nu i-a afectat”, a spus Cosmin Natanticu.

De ce nu au recunoscut Cosmin și Eliza Natanticu gestul de a ascunde costumul Patriziei la Asia Express

Cuza i-a întrebat de ce nu și-au recunoscut gestul încă de când Irina Fodor a pus problema în careu, iar aceștia au mărturisit că nu-și doreau să fie certați:

„Noi nu am avut curajul să recunoaștem la început pentru că am niște chestii din copilărie. De fiecare dată când mă certa mama nu-mi plăcea să fiu certată de față cu alți oameni. și știam că lucrurile vor denatura acolo. Noi nu am făcut-o intenționat. Nu știam că era al Patriziei. Au luat-o foarte personal”, au precizat cei doi soți.

Citește și: Asia Express, 27 octombrie 2021. Eliza Natanticu, cu lacrimi în ochi pe Drumul Împăraților. Ce lucru a îndurerat-o pe concurentă

Cei 4 au mai avut discuții în cadrul episodului 24 de Asia mai târziu, pe care îl poți vedea integral și necenzurat pe AntenaPlay.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 Asia Express – Drumul Împăraților

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranumit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Citește și: Asia Express, 26 septembrie 2021. Irina Fodor a anunțat cine a câștigat amuleta și ce „cadou” a pregătit. Reacțiile concurenților

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Echipele luptă pentru premiul final, în valoare de 30.000 de Euro, în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Citește și: Asia Express, 11 octombrie 2021. Eliza Natanticu a dansat de fericire. Ce ajutor a primit în cursa pentru Imunitate: „Zâna bună”

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. . "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și AntenaPLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil ", integral și exclusiv pe AntenaPLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.