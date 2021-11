Asia mai târziu, episodul 35. Ce au făcut Cuza, Emi și Shift când s-au întros din Asia Express: „Mă strângeau pereții”

Shift a venit în episodul 35 de Asia mai târziu și a avut conversații savuroase cu Emi și Cuza. Printre subiecte dezbătute de Cuza, Emi și Shift a fost proba „minunilor” din Israel, unde concurenții au fost puși în situația de a face rost de pite și de a le da oamenilor să mănânce, așa cum și Iisus a înmulțit pâinea.

„Când ne-au eliminat a fost momentul ăla când trebuia să facem Cina cea de Taină cu 12 oameni. Asta cu convinsul oamenilor mi se mare foarte dificil”, și-a amintit Shift.

Shift a fost invitat la Asia mai târziu, episodul 35

Shift a vrut să afle de la băieți cum s-au simțit când au ajuns acasă.

„Pe lângă trist simțeam că e mică casa. Mă strângeau pereții. Dimineața când m-am trezit și mi-am dat seama că nu mai aveam nimic concret de făcut m-am întristat”, a spus Cuza.

Citește și: Asia mai târziu, episodul 34. Adriana Trandafir și Maria Speranța, despre eliminarea din Asia Express: „Nu vreau să-mi amintesc”

De asemenea, Shift a vrut să afle ce au făcut Cuza și Emi în prima seară când s-au întors în România.

„Am ajuns târziu de tot. Am chemat prietenii, am fost la mine și am băut o bere. Mi-am dorit să beau o bere și toți așteptau să le povestesc și eu nu le-am povestit nimic”.

„Eu acasă, somn. Apoi am stat cu Mădă 2-3 zile în casă. N-am ieșit deloc”, a spus Emi.

„Eu când m-am întors încercam să nu vorbesc cu nimeni, că se și deduce că n-am ajuns până la capăt”, a spus Shift.

„Am avut cea mai bună lună după ce m-am întors psihic și emoțional din viața mea”

„Prietenii mei mi-au zis că nu m-au mai văzut niciodată la fel de fericit ca în prima lună după ce m-am întors din Asia”, a spus Shift.

Cei 3 au mai avut discuții în cadrul episodului 36 de Asia mai târziu, pe care îl poți vedea integral și necenzurat pe AntenaPlay.

„Asia mai târziu” este o emisiune online, disponibilă integral și necenzurat pe AntenaPlay, realizată de Cuza și de Emi. Cei doi concurenți ai sezonului 4 Asia Express promit să aducă publicului „secrete” din culisele reality show-ului „Asia Express” 2021, dar și aspecte care nu s-au văzut la TV!

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 Asia Express – Drumul Împăraților

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranumit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Citește și: Asia Express, 26 septembrie 2021. Irina Fodor a anunțat cine a câștigat amuleta și ce „cadou” a pregătit. Reacțiile concurenților

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Echipele luptă pentru premiul final, în valoare de 30.000 de Euro, în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Citește și: Asia Express, 11 octombrie 2021. Eliza Natanticu a dansat de fericire. Ce ajutor a primit în cursa pentru Imunitate: „Zâna bună”

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. . "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și AntenaPLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil ", integral și exclusiv pe AntenaPLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.