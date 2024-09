Mesajul lui Andrei Ursu după eliminarea de la Asia Express - Drumul Zeilor. Ce a transmis concurentul

Andrei Ursu și Vlad Condurache, concurenții Asia Express sezonul 7, au părăsit aseară competiția.

Cei doi concurenți au luptat din greu în cursa pentru ultima șansă pentru a rămâne în joc, dar se pare că norocul nu a ținut cu ei.

Ei au avut o probă dificilă care le-a dat bătăi de cap și au fost la un pas de a încălca regulamentul.

Andrei Ursu și Vlad Condurache au părăsit Asia Express, sezonul 7

Andrei Ursu și Vlad au întâmpinat mari dificultăți în timpul unei probe la Asia Express sezonul 7, ediția din 18 septembrie 2024. Cei doi au reușit cu greu să treacă de probă. Vlad Condurache, cel care l-a plimbat pe Andrei Ursu într-un coș, legat la ochi, și-a ridicat bandana de pe ochi și aproape că a trișat.

Lui Andrei i-a fost greu să găsească fructele dragonului într-o piață. Un vânzător de la o tarabă le-a făcut semn și i-a ajutat să treacă mai departe de probă, iar Andrei a recunoscut că fără ajutorul acestuia, ei nu ar fi reușit să găsească fructele pentru a putea merge la judecător și să primească următorul plic pentru proba care urma.

„Știam că am ajuns ultimii, am dat tot ce am putut. Noi ne-am distrat teribil până acest moment. Nu am niciun regret. Nu mai vreau să zic de ghinioane că e penibil. Sunt foarte bucuros că suntem împreună, că v-am întâlnit pe toți. Dacă nu o să mai fim în competiție, asta e, noi am încercat. Sfatul nostru e să nu uitați de valorile și principiile voastre, să vă păstrați verticalitatea!”, spune Andrei Ursu.

Celelate echipe s-au întristat foarte tare să afle că Andrei și Vlad vor părăsi competiția și s-au îmbrățișat cu toții la final, cu ochii în lacrimi.

Vlad Condurache și Andrei Ursu s-au declarat recunoscători pentru toate experiențele trăite în Asia Express sezonul 7.

Andrei a postat un mesaj emoționant pe contul său de Instagram imediat după eliminare.

“Mulțumim pentru această experiență minunată! Mulțumim tuturor pentru sprijin și mesajele voastre frumoase, ne bucurăm că ne-ați îmbrățișat cu mintea și inima deschisă. Mâine o să postez mai multe din perioada noastră de după emisiune în Asia, pentru că după cum am promis, i-am așteptat pe ceilalți în Bali. Am continuat Drumul Zeilor, însă ca turiști și tare frumos a fost. Vă pupa ursuleții”, a scris artistul la Insta Story.

Se pare că el și Vlad s-au bucurat de o mini vacanță în Bali după ce au ieșit din competiție. Cu toate acestea, ei au rămas să aștepte încheierea emisiunii și celelalte echipe, bucurându-se de Asia din postura de turiști.

