Mulți o cunosc de pe micul ecran, însă puțini știu ce făcea Mirela Vaida înainte să devină celebră. Prezentatoarea TV a avut mai multe joburi, a studiat Dreptul și a început să lucreze în televiziune încă din perioada facultății.

În prezent este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, însă începuturile carierei Mirelei Vaida au fost diferite de ceea ce mulți și-ar imagina. Înainte să ajungă în lumina reflectoarelor, fosta concurentă de la Asia Express a muncit ca reporter, a făcut reportaje pe teren și a avut chiar o rubrică despre perdele și fețe de masă. În paralel, era studentă la Facultatea de Drept și încerca să se descurce singură în București.

Ce făcea Mirela Vaida înainte să devină celebră. Detalii mai puțin știute despre începuturile carierei sale

Atunci când vorbit despre viața profesională, putem spune că Mirela Vaida a avut un parcurs interesant de-a lungul anilor, în care a îmbinat studiile, primele locuri de muncă și pasiunea pentru muzică. Puțini știu că, înainte să devină cunoscută în televiziune, aceasta a făcut parte dintr-o trupă de fete și a interpretat melodii etno.

Mirela Vaida a urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității din București. A fost o perioadă în care s-a concentrat atât asupra studiilor, cât și asupra dorinței de a-și construi o carieră. Nu a așteptat să termine facultatea pentru a începe să muncească. S-a angajat încă din anul al treilea de studii, moment care a marcat și începutul drumului său profesional.

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Mirela Vaida a debutat în muzică înainte să devină prezentatoare TV

Înainte de a ajunge în televiziune, Mirela Vaida a avut o experiență în muzică. Aceasta a făcut parte din trupa „D’Or”, un proiect muzical etno, care s-a bucurat de succes în perioada respectivă.

Formația avea și un videoclip pentru una dintre piesele cunoscute la acea vreme, „La vânătoare”.

Experiența i-a oferit Mirelei Vaida ocazia de a urca pe scenă și de a se familiariza cu lumea spectacolului, dar și a televiziunii. A fost una dintre primele sale experiențe în fața publicului, înainte de a-și construi o carieră solidă în TV.

Cât de greu i-a fost Mirelei Vaida când a plecat din casa părinților săi

Mirela Vaida este, fără îndoială, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune din România, însă în spatele acestui succes se află un parcurs presărat cu greutăți și sacrificii.

"I-am zis: tată, eu dacă nu plec, nu mă voi dezvolta. Voi fi întotdeauna sub aripa mamei care îmi va călca, îmi va găti, îmi va spăla, trebuie să plec. Ruperea mea de cuib a fost destul de dură, în sensul că eu am plecat pe 2 octombrie, mama m-a condus până la tren, tata nu a venit, pentru că mi-a zis: "fata mea, nu vreau să pleci." Dar am plecat. Cred foarte tare, și aș vrea să spun generației care mă privește: "e bine acasă, dar cel mai bine e să îți iei zborul pentru că atunci ești pe picioarele tale". E greu. Nu aveam bani să mănânc, nu aveam bani de cartelă la metrou. Nimic nu se face fără sacrificiu.", a spus Mirela Vaida pentru unica.ro.

Prezentatoarea TV e de părere că dacă nu s-ar fi angajat în timpul facultății, și dacă nu ar fi făcut tot ce era nevoie pentru a-și câștiga pâinea, probabil și acum ar fi fost în grija mamei ei.

"Eu a trebuit să mă angajez în timpul facultății și să îmi câștig pâinea. Dacă nu făceam așa, probabil că aș fi fost și acum acasă la mama. (...) Mi-am dorit să o iau de la zero. A fost foarte greu, dar nu poți să răzbați dacă nu o iei de la zero pe cont propriu.", a mai spus Mirela Vaida.

Când a apărut Mirela Vaida pentru prima dată la televizor

Primul pas important în televiziune, în adevăratul sens al cuvântului, a venit în 2004. Mirela Vaida a debutat ca moderator într-o emisiune matinală, pe care a prezentat-o alături de actorul Cosmin Seleși.

A fost începutul unei cariere care avea să o aducă în atenția publicului larg. La acea vreme, vedeta era încă studentă la Drept și încerca să îmbine activitatea profesională cu studiile universitare.

Ce studii are Mirela Vaida. A obținut două diplome de master

După absolvirea facultății, prezentatoarea și-a continuat pregătirea academică. A urmat două programe de masterat, în domenii diferite.

Primul a fost în Dreptul Comunității Europene, la Facultatea de Drept. Cel de-al doilea a fost în Comunicare și Relații Publice, la Facultatea de Comunicare și Relații Publice.

Parcursul Mirelei Vaida este dovada clară că succesul în televiziune nu a venit peste noapte. Înainte să devină un nume cunoscut, Mirela Vaida a muncit, a studiat și a trecut prin mai multe experiențe profesionale. De la muzică și primele apariții ca prezentatoare, până la studiile universitare și cele două masterate, vedeta și-a construit o carieră solidă pas cu pas.

Cum l-a cunoscut Mirela Vaida pe tatăl copiilor ei

Cu ceva vreme în urmă, în cadrul unui podcast unde a fost invitată, Mirela Vaida a povestit cum l-a cunoscut pe tatăl copiilor ei. Frumoasa prezentatoare TV a mărturisit că l-a întâlnit pe cel alături de care avea să formeze o familie atunci când era studentă în ultimul an la Drept.

„Eram în facultate, în ultimul an, și toate colegele mele aveau un iubit. Și se duceau cu barca prin Cișmigiu, le conduceau acasă. Eu nu aveam pe nimeni. Și mă duceam la mănăstire, la Sfântul Elefterie, că e vizavi de Drept. Și ziceam: ‘Doamne, dă-mi și mie un băiat bun! Să mă iubească, să mă ducă și pe mine în Cișmigiu cu barca’. La șase luni, l-am întâlnit pe soțul meu. Și primul lucru a fost: ‘Dacă nu mă duci în Cișmigiu cu barca…’ Și m-a dus. Am scăpat și vâslele. Și zic: ‘Gata! Doamne, l-am găsit, mulțumesc!’ Întotdeauna m-am rugat la Dumnezeu pentru orice. Pentru copii, că au venit greu. La fel, numai cu rugăciune am reușit, că altfel nu mă linișteam. Dumnezeu m-a ajutat în cele mai grele momente”, a spus Mirela Vaida în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”.

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