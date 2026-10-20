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Cum au ajuns Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie să doarmă în același pat, la Asia Express. Situați neașteptată

La un moment dat, Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie au ajuns să doarmă în același pat la Asia Express. Cum s-a întâmplat totul.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 16:39 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 21:32
Cum au ajuns Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie să doarmă în același pat, la Asia Express. Situați neașteptată | antena 1
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Concurenții de la Asia Express au parte de experiențe greu de imaginat în viața de zi cu zi, iar găsirea unui loc în care să doarmă se poate transforma, uneori, într-o adevărată provocare.

Cum au ajuns Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie să doarmă în același pat, la Asia Express

După o zi plină de obstacole, nervi și drumuri obositoare, Maurice, Raluca și Connie au ajuns într-o situație neașteptată: au fost nevoiți să împartă același pat. Oboseala și lipsa spațiului au dat naștere unor replici savuroase, iar concurenții au încercat să se adapteze condițiilor de cazare.

Pentru Maurice, ziua fusese atât de solicitantă, încât nu mai avea răbdare pentru alte provocări. După ce s-a luptat cu bagajul voluminos al Ralucăi, plin de haine, geci și cizme, concurentul își dorea un singur lucru: să se odihnească. Nici găsirea cazării nu a fost simplă, iar experiențele de peste zi l-au adus în pragul epuizării.

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Odată ajunși în cameră, cei trei au descoperit că spațiul nu era tocmai generos. Împărțirea patului a devenit inevitabilă, iar Maurice nu și-a ascuns nemulțumirea. „Nu se poate trăi într-un pat”, a comentat el, explicând că nu este obișnuit să doarmă alături de mai multe persoane.

Raluca a povestit, la rândul ei, că nu mai trecuse printr-o asemenea experiență. „Niciodată n-am dormit împreună în același pat”, a mărturisit concurenta. Cu toate acestea, oboseala a fost mai puternică decât orice nemulțumire, iar cele trei persoane au încercat să găsească o soluție pentru a trece cu bine peste noapte.

Connie a zis că poate să doarmă pe scaun, iar Raluca a dezvăluit că, până la urmă, cele două au împărțit și perna. Situația a fost descrisă cu umor, în ciuda disconfortului. „Uite cum stau cu Connie, zici că suntem sfintele preciste. Nu ne mișcăm să n-o supărăm pe hoașpița asta”, a glumit Raluca, explicând cât de atentă trebuia să fie pentru a nu-l deranja pe Maurice.

Bagaje grele, o noapte complicată și multe motive de râs

Problemele concurenților nu s-au rezumat la împărțirea patului. Raluca a recunoscut că uneori nici ea nu înțelege de ce are atât de multe lucruri în geamantan, dezvăluind că luase cu ea trei geci de piele și mai multe perechi de cizme. Maurice, care a trebuit să-i transporte bagajul, a glumit că trollerul era atât de greu, încât părea că duce un obiect de lux.

Nici Alex nu a avut o zi mai ușoară. După toate întâmplările, concurentul a spus că ar fi fost gata să doarmă chiar și în parc, numai să se termine odată ziua. „Închid ochii și șterg ziua asta din viața mea”, a mărturisit acesta.

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Pentru Mirela Retegan, experiența a fost una dintre cele mai grele, însă concurenții au încercat să găsească și partea amuzantă a situației. Chiar dacă au dormit înghesuiți și au avut parte de condiții dificile, astfel de momente fac parte din aventura Asia Express, unde fiecare zi aduce provocări pe care participanții cu greu și le-ar imagina în viața obișnuită.

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