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Gabi Torje, mesaj neașteptat înainte de marea finală Asia Express 2026. Ce a cerut fanilor cu puțin timp înainte de ultimul episod

Gabi Torje a transmis un mesaj neașteptat înainte de marea finală Asia Express 2026. Ce le-a cerut fanilor și ce rugăminte a avut înainte de ultimul episod al emisiunii.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 08:30 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 08:37
Gabi Torje, mesaj neașteptat înainte de marea finală Asia Express 2026 | captura Antena1
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Emoțiile sunt tot mai mari înainte de marea finală Asia Express 2026. Cu puțin timp înainte de ultimul episod al competiției, Gabi Torje a publicat un mesaj pe rețelele sociale, prin care le-a cerut ajutorul fanilor. Ce a transmis fostul fotbalist.

Gabi Torje, mesaj neașteptat înainte de marea finală Asia Express 2026. Ce a cerut fanilor cu puțin timp înainte de ultimul episod

Au mai rămas doar câteva ore până la marea finală Asia Express 2026, iar emoțiile sunt tot mai mari atât pentru concurenți, cât și pentru cei care au urmărit competiția de-a lungul sezonului.

Cu puțin timp înainte de ultimul episod, Gabi Torje a atras atenția cu o postare pe rețelele de socializare. Fostul fotbalist le-a cerut ajutorul fanilor și i-a provocat să vină cu idei pentru un titlu potrivit momentului. Gabi Torje a vrut să marcheze momentul special al încheierii competiției și să își implice urmăritorii în pregătirea postării dedicate marii finale.

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„Aș vrea o descriere pentru această finală și n-am avut inspirație. Mă ajutați cu titlu în comentarii ca să postez înainte de MAREA FINALĂ?

Asia Expressssss continuăăăăăăă”, a fost mesajul transmis de Gabi Torje pe rețelele de socializare.

Gabi Torje a dezvăluit ce a însemnat pentru el experiența Asia Express. De când își dorea să participe la emisiune

Participarea la Asia Express a fost o experiență specială pentru Gabi Torje. Fostul fotbalist a dezvăluit că își dorea de mai mulți ani să ajungă în competiție și că urmărea emisiunea încă de la primele sezoane.

Invitat la Știrile Antena Stars, Gabi Torje a mărturisit că Asia Express a fost întotdeauna emisiunea sa preferată și că se gândea de mult timp la posibilitatea de a deveni concurent.

„Eu urmăresc Asia Express încă din primele sezoane, încă de când jucam în străinătate.(...) A fost tot timpul emisiunea mea favorită. Mi-am dorit cândva să ajung să concurez, nu știam exact cu cine voi putea face acest lucru și cu cine voi putea face. Prima oară a fost discuția când s-a dus Gabi Tamaș. Eu atunci încă eram sub contract, jucam, și nu s-a concretizat atunci”, a povestit Gabi Torje la Știrile Antena Stars.

Gabi Torje, despre momentele tensionate de la Asia Express. Ce a recunoscut fostul fotbalist

Participarea la Asia Express nu a fost lipsită de momente dificile pentru Gabi Torje. Fostul fotbalist a recunoscut că, pe parcursul competiției, au existat și discuții în contradictoriu, dar și situații în care nervii au cedat.

„Au fost momente în care ne-am contrazis, ne-am certat, e inevitabil. Și dacă te duci mamă fiică, la un moment dat limitele sunt atât de sus și nervii sunt atât de întinși încât cedezi. (...) Sportul te ajută, pentru că e disciplină”, a explicat Gabi Torje.

Întrebat despre experiența trăită, fostul fotbalist nu a ezitat să spună cât de mult a însemnat această aventură pentru el.

„A fost cred că cea mai tare experiență pe care am trăit-o eu în toată cariera mea și viața mea”, a mai spus Gabi Torje.

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