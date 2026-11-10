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Cine sunt finaliștii Asia Express 2026. Momentul în care concurenții au aflat culoarea perlelor și cine merge în Marea Finală

S-au aflat finaliștii sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii. Iată ce echipe continuă aventura în Shanghai!

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 23:49 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 00:14
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Semifinala Asia Express - Drumul Mătăsii a ajuns la final. Cele trei echipe ajunse până în Shanghai așteaptă verdictul. Doar două vor putea continua aventura mâine, în marea finală!

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Cine sunt finaliștii Asia Express - Drumul Mătăsii

Echipele s-au reunit la careu alături de Irina Fodor: „Nici nu știu ce să vă zic, așa că mai bine vă aplaud!”

„Trei curse, nu una”, le reamintește Irina Fodor. „Ați demonstrat tot ce trebuia să demonstrați!”

Oana Tomoiagă este de părere că nu se putea un moment mai bun în care să primească albumele, care atenstă încă de la prima filă puterea lor în această competiție.

De asemenea, Valerie Lungu consideră că are alături cel mai bun partener posibil: „Am trecut prin foc și pară!”

„Voi sunteți câștigătorii acestui sezon”, le mai spune Irina. „Mâine vor rămâne două perechi în cursă, dar seara ne vom întâlni din nou cu toții și sunt convinsă că toate lumea va fi fericită!”

„Eu tot plâng, pentru că nu a fost scopul nostru să avem cutii azi”, spune Oana.

„Înainte de cutii, trebuie să vă spun că avem o echipă finalistă”, anunță Irina.

Este vorba de Gabi Torje și Alin Alexuc. Băieții nu au nici măcar o cutie, astfel că trec direct în marea finală Asia Express - Drumul Mătăsii.

„Merită asta”, e de părere Mirela.

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„Dacă e să ne comparăm cu băieții”, spune Valerie. „Am trecut prin foarte multe curse de amuletă și cred că din punctul ăsta noi suntem câștigători.”

„Pentru noi era important să ajungem noi în această finală!” declară Alexuc. „Vom vedea ce echipă e mai norocoasă.”

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au două cutii. Irina Fodor a deschis-o pe prima.

„E un moment la capătul căruia vom afla exact ce se întâmplă cu noi de mâine încolo. Ne dorim să ajungem în finală”, spune Mirela.

„Nu cred că pot să descriu ce simțeam în momentul ăla”, spune Alex.

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Irina a deschis una dintre cele două cutii luate de Mirela și Oana. Din păcate, perlele au fost roșii! Asta înseamnă că perlele din cutia luată de Valerie și Alex sunt verzi.

Echipa care se oprește la doar un pas de marea finală este formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

„Am simțit...” spune Mirela.

„O ușurare”, completează Oana.

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„Am primit cu demnitate răspunsul pentru că știm că puteam fi mai bune în niște momente-cheie când poate nu ne-am adunat”, continuă Mirela. „Noi trebuie să recunoaștem că nu au câștigat alții care nu meritau.”

„A fost un drum extrem de frumos. Nu avem niciun regret”, mai spune Mirela.

alin alexuc, gabi torje, mirela vaida, oana tomoiagă, valerie lungu, alex gîlcă
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Finaliștii sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii sunt Gabi Torje, Alin Alexuc, Valerie Lungu și Alex Gîlcă!

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