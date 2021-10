Jurnal de Asia, episodul 16. Reporterii povestesc despre pericolele de care au avut parte: „Am intrat într-o panică groaznică”

Fiecare echipă este însoțită la tot pasul de un operator, dar și de un reporter care îi urmărește și care află detalii despre senzațiile trăite. În episodul 16 de Jurnal de Asia, proiect susținut de Superbet, reporterii Asia Express au vorbit despre situațiile dificile pe care le-au întâmpinat.

Reporterul care i-a însoțit pe Connect-R și Shift a mărturisit că a intrat în panică, în momentul în care nu i-a mai găsit pe cei doi.

„Odată a fost foarte grav. Eu am intrat într-o panică groaznică. Și n-aș fi avut de ce. E au trackere, îi pot urmări cei de la securitate în orice secundă, doar că eu am pierdut mașina lor pe autostradă, neștiind că ei au făcut dreapta undeva într-o zonă de munți”, a povestit un reporter.

Citește și: Jurnal de Asia, episodul 14. Concurenții au fost urmăriți de poliție pe Drumul Împăraților. „E mult mai greu”

Ce au trăit reporterii Asia Express: „M-a luat panica, am început să plâng”

Într-un final, reporterul i-a găsit pe concurenții care stăteau relaxați la masă:

„Eu am început să sun, să aflu unde sunt. M-a luat panica, am început să plâng. Într-un final i-am găsit, dar i-am găsit noaptea într-un oraș pustiu și spre surprinderea mea erau în singurul restaurant deschis, mâncau, cerșiseră ceva de mâncare. Erau relaxați”, a declarat reporterul.

Reporterul care i-a însoțit pe Patrizia și Francesco a vorbit despre o situație dificilă, din timpul nopții:

„Am avut o situație extremă. Trebuia să ajungem la un parc natural, o rezervație naturală. Noaptea s-a întâmplat. Greu. Unde te duci? Eu nu știam unde trebuie să ajung”, a spus un reporter.

Lidia și Estera Buble, situație dificilă la cazare, în Asia Express: „Oamenii au planuri de petrecere cu fetele noaptea”

De asemenea, și reporterul care le-a însoțit pe Lidia și Estera Buble a descris o situație periculoasă în care s-au aflat concurentele sale:

„Băieții ăștia care le-au dus pe Lidia și Estera într-un apartament părăginit, într-un bloc dubios de la început, aveau planuri mărețe. Oamenii vorbeau în turcă. Eu personal nu înțelegeam, dar asistentul meu de producție înțelegea limba și a venit și mi-a spus că nu e deloc ok să rămână în acel apartament, pentru că oamenii au planuri de petrecere cu fetele noaptea. Și ele simțeau că nu e ok situația și a trebuit să plecăm deși era aproape noapte. Am luat-o de la capăt cu căutarea de cazare”, a spus reporterul.

Citește și: Jurnal de Asia, episodul 15. Cum a luat "viață" sezonul 4 din Asia Express. Motivul pentru care nu s-a filmat în Rusia

Cu toate acestea, reporterii iubesc adrenalina și echipa Asia Express și își doresc să facă parte mereu in acest proiect:

„Dincolo de tot, e o experiență minunată. Pe care eu, din poziția de reporter vreau să o trăiesc în fiecare an, în fiecare sezon, nu vreau să se termine niciodată. Se creează o energie fantastică. E ceva special. Concursul ăsta e foarte special. În primul rând emoțional vorbind”, a spus un reporter.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 Asia Express – Drumul Împăraților

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranumit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Citește și: Asia Express, 26 septembrie 2021. Irina Fodor a anunțat cine a câștigat amuleta și ce „cadou” a pregătit. Reacțiile concurenților

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Echipele luptă pentru premiul final, în valoare de 30.000 de Euro, în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Citește și: Asia Express, 11 octombrie 2021. Eliza Natanticu a dansat de fericire. Ce ajutor a primit în cursa pentru Imunitate: „Zâna bună”

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. . "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și AntenaPLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil ", integral și exclusiv pe AntenaPLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.