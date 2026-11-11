Mirela Vaida a transmis un mesaj emoționant după eliminarea de la Asia Express 2026. Ce a mărturisit prezentatoarea despre experiența trăită alături de Oana Tomoiagă și ce lecții a învățat în competiție.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au părăsit Asia Express 2026 cu o zi înainte de marea finală. După încheierea aventurii de pe Drumul Mătăsii, prezentatoarea TV a publicat un mesaj emoționant, în care a vorbit despre schimbările prin care a trecut, momentele dificile și prieteniile pe care le-a câștigat.

Mesajul Mirelei Vaida după eliminarea de la Asia Express 2026. Ce a transmis prezentatoarea după încheierea aventurii

După 25 de ani petrecuți în lumina reflectoarelor, Mirela Vaida spune că Asia Express a fost ocazia perfectă de a se arăta publicului așa cum este în realitate. Fără imaginea atent construită de la televizor și fără dorința de a părea perfectă, prezentatoarea a avut parte de o experiență care a scos-o din zona de confort.

Vedeta a mărturisit că a plecat în competiție cu dorința de a descoperi locuri noi, dar a ajuns să afle mai multe despre propria persoană.

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„Asia Express… ❤️ Ce nebunie frumoasă ai fost! Și cât de mult m-ai schimbat!

Am plecat să descopăr lumea, cu entuziasmul unui copil, și am ajuns să mă descopăr pe mine. Cu fricile, limitele, slăbiciunile, dar și cu o putere și o ambiție pe care nici nu știam că le am!”, a scris Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

Mirela Vaida: „Am avut curajul să mă arăt lumii exact așa cum sunt!”

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care prezentatoarea spune că le-a învățat în Asia Express a fost să renunțe la imaginea cu care publicul era obișnuit. De-a lungul anilor, telespectatorii au văzut-o în diferite emisiuni TV, însă competiția i-a oferit ocazia să se prezinte fără filtre.

„După 25 de ani în lumina reflectoarelor, am avut curajul să las deoparte imaginea de la televizor și să fiu doar EU. Mirela. O fată cu bune și cu rele, cu defecte și calități, care râde, plânge, țipă, greșește, cade și se ridică. Fără măști, fără scenarii, fără dorința de a fi perfectă!

Și poate că asta a fost cea mai mare victorie a mea. Curajul de a mă arăta lumii exact așa cum sunt!”, a mărturisit prezentatoarea.

Ce le-a transmis Mirela Vaida celor care au criticat-o la Asia Express

În mesajul său, prezentatoarea TV nu i-a uitat nici pe cei care au urmărit competiția de acasă. Mirela Vaida le-a mulțumit atât celor care au susținut-o și au încurajat-o, cât și celor care au criticat-o pe parcursul emisiunii.

„Vă mulțumesc celor care ne-ați iubit și ne-ați susținut, dar și celor care ne-ați criticat! Ne-ați făcut mai puternice, mai ambițioase și mai conștiente că nu trebuie să fim pe placul tuturor ca să fim împăcate cu noi înșine.”, a mai spus ea.

Mesaj emoționant pentru Oana Tomoiagă, colega sa de echipă

Mirela Vaida a avut un mesaj special și pentru Oana Tomoiagă, alături de care a parcurs drumul în competiție. Cele două au format o echipă puternică și au trecut împreună prin numeroase provocări. Chiar dacă au caractere diferite, prezentatoarea spune că au fost unite de aceeași dorință și au luptat până aproape de final.

„Mulțumesc tuturor concurenților minunați! Am plecat într-o competiție și m-am întors cu prietenii pe viață. Iar asta valorează mai mult decât orice premiu! ❤️

@oanatomoiaga.official, fata mea dragă, fără tine n-aș fi reușit! Am fost două femei cu caractere puternice, dar cu o singură inimă în cursa asta! Și ce frumos am dus-o până aproape de capăt! ❤️”, a mai transmis Mirela Vaida.

Mirela Vaida ar participa din nou la Asia Express

Chiar dacă aventura s-a încheiat înainte de marea finală, Mirela Vaida nu regretă nicio clipă participarea la competiție. Din contră, prezentatoarea spune că Asia Express a fost una dintre cele mai intense și mai frumoase experiențe din viața sa.

„Asia Express, ai fost una dintre cele mai intense și mai frumoase experiențe din viața mea!

Aș lua-o de la capăt oricând! Cu aceeași inimă, aceeași nebunie și aceeași poftă de viață!

Mulțumesc pentru TOT! ❤️ @americaexpressromania, ești viața pură și intensă! CONTINUĂ!!”, a încheiat Mirela Vaida mesajul publicat după eliminare.

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