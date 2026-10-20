După ce au fost luate cu mașina de un șofer pentru a ajuns la steagul Asia Express, Oana și Mirela au întâmpinat un moment mai puțin obișnuit. Oana a fost trasă de rucsac și amenințată.

Momente tensionate la Asia Express! Oana Tomoiagă, trasă de rucsac de un șofer. Bărbatul a amenințat că va chema poliția | antena 1

O cursă contra cronometru s-a transformat într-un moment tensionat pentru Oana Tomoiagă și Mirela Vaida, la Asia Express.

Momente tensionate la Asia Express! Oana Tomoiagă, trasă de rucsac de un șofer

Cele două concurente au încercat să ajungă cât mai repede la destinație, însă drumul le-a rezervat o situație neașteptată: un șofer a tras-o pe Oana de rucsac pentru a-și recupera banii pentru cursă. Incidentul le-a dat emoții celor două, care se temeau că vor pierde avantajul câștigat la începutul zilei.

Totul s-a petrecut într-o etapă în care fiecare minut conta. Deși distanțele dintre punctele de pe traseu nu păreau foarte mari, traficul le-a dat planurile peste cap concurentelor.

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„Distanța nu e lungă, 20 de minute importante. Astăzi, noi am stat în trafic extraordinar de mult”, a explicat Maya, surprinzând una dintre dificultățile cu care s-au confruntat echipele.

Pentru Oana Tomoiagă și Mirela Vaida, presiunea a crescut pe măsură ce timpul trecea. Cele două au încercat să găsească rapid o soluție de transport, însă lucrurile nu au mers conform planului. După ce au urcat într-o mașină, situația a devenit tensionată, iar șoferul a ajuns să o tragă pe Oana de rucsac, cerându-i banii pentru cursă.

„Am luat o mașină și acum m-a prins de rucsac, m-a tras în spate”, a povestit Oana, vizibil afectată de cele întâmplate. Mirela Vaida a confirmat că bărbatul le-a amenințat că va chema autoritățile. „A zis că ne dă pe mâna poliției”, a relatat aceasta.

Experiența le-a pus la încercare răbdarea, mai ales că plecaseră cu speranța că vor ajunge primele la destinație. „Am plecat primele, trebuia să ajungem primele, nu știm dacă am ajuns nici a doua echipă”, a mărturisit Mirela Vaida, dezamăgită de felul în care evoluase cursa.

De la nervi și trafic, la bucuria câștigării unui avantaj

În timp ce Oana și Mirela încercau să depășească problemele de pe traseu, celelalte echipe se luptau cu propriile obstacole. Maurice a ajuns la capătul răbdării din cauza bagajului Ralucăi, plin de peruci și produse de machiaj. „Îmi venea să-l arunc în Dunăre”, a spus acesta, după ce a avut de tras de troller pe distanțe lungi.

În cele din urmă, Loredana și Ana au fost primele care au ajuns la Irina și au primit cazarea promisă. „În seara asta suntem doar pe plus, nu căutăm cazare. Este o zi minunată”, a declarat Loredana, bucuroasă că lucrurile s-au încheiat în favoarea lor.

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Mirela Retegan și Maya au ajuns pe locul al doilea, în timp ce Oana Tomoiagă și Mirela Vaida au avut de gestionat frustrarea unei curse în care transportul și traficul le-au influențat parcursul.

După o zi plină de momente tensionate, concurenții au avut parte și de o surpriză plăcută: ospitalitatea localnicilor. Pentru unii, masa oferită a fost o binecuvântare după ore întregi de alergătură, chiar dacă oboseala își spunea cuvântul. Acum, echipele se pregătesc pentru o nouă zi de competiție, cu un obiectiv clar: să ajungă cât mai departe și să lupte pentru imunitate.