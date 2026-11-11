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Oana Tomoiagă, mesaj cu subînțeles după eliminarea de la Asia Express. Ce a spus despre cei care au judecat-o: „Numai noi știm…”

Oana Tomoiagă a transmis un mesaj emoționant după eliminarea de la Asia Express, cu o zi înainte de marea finală. Ce le-a răspuns celor care i-au judecat parcursul în competiție.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 08:00 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 07:07
Oana Tomoiagă, mesaj cu subînțeles după eliminarea de la Asia Express | facebook
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Oana Tomoiagă și Mirela au părăsit competiția Asia Express cu doar o zi înainte de marea finală. După eliminare, fosta concurentă a publicat un mesaj cu subînțeles, în care a vorbit despre greutățile întâmpinate pe parcursul aventurii, dar și despre cei care au criticat și judecat parcursul ei și al partenerei sale, Mirela Vaida, în competiție.

Oana Tomoiagă, mesaj cu subînțeles după eliminarea de la Asia Express

Oana Tomoiagă și colega ei de competiție, Mirela Vaida, au părăsit Asia Express în ediția de aseară, 10 noiembrie, cu doar o zi înainte de marea finală. Chiar dacă nu au reușit să ajungă în ultima etapă, cele două au plecat cu multe amintiri și cu sentimentul că au dat tot ce au avut mai bun.

După încheierea aventurii pe Drumul Mătăsii, Oana Tomoiagă a vorbit despre experiența trăită în Asia Express și despre momentele dificile prin care a trecut alături de Mirela Vaida.

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„Ce seară plină de emoție pentru mine! Perlele au fost roșii pentru noi, iar drumul nostru în Asia Express s-a oprit cu o zi înainte de marea finală!

Am jucat până în ultima etapă a competiției! Am fost acolo, am alergat, am obosit, am greșit, ne-am ridicat, am râs, am plâns și am luptat pentru fiecare șansă. Am ajuns atât de departe, încât la început nici nu îndrăzneam să ne imaginăm acest lucru.

Poate că unii au văzut doar momentele în care am fost ajutate. Alții au căutat explicații, au pus etichete și au judecat. Dar numai noi știm câte drumuri am străbătut, câte uși ni s-au închis în față, câte refuzuri am primit și câtă putere ne-a trebuit ca să nu renunțăm”, a transmis Oana Tomoiagă.

Oana Tomoiagă, mesaj pentru cei care au criticat-o după Asia Express

În mesajul său, Oana Tomoiagă a explicat că nu a intrat în competiție cu gândul de a demonstra că este mai bună decât ceilalți concurenți. Pentru ea și Mirela Vaida, cel mai important a fost să trăiască experiența și să descopere cât de departe le pot duce curajul și încrederea reciprocă.

„Nu am venit să demonstrăm că suntem cele mai bune. Am venit să trăim o experiență și să vedem cât de departe ne pot duce curajul, ambiția și încrederea una în cealaltă.

Și am ajuns până aici!

Astăzi nu plecăm cu trofeul, dar plecăm cu sufletul plin, cu amintiri pentru o viață și cu certitudinea că am dat tot ce am avut mai bun.

Pentru noi, victoria nu a fost doar să câștigăm. A fost să nu renunțăm atunci când ne-a fost greu și să ajungem până în etapa finală într-o competiție care ne-a scos de multe ori din zona de confort.”, a mai transmis fosta concurentă de la Asia Express.

Ce mesaj i-a transmis Oana Tomoiagă colegei sale, Mirela Vaida

La finalul mesajului, Oana a ținut să îi mulțumească Mirelei pentru întreaga experiență. Cele două au format o echipă pe parcursul competiției, iar artista a subliniat că, deși sunt diferite, au fost unite de aceeași dorință, să ajungă cât mai departe împreună.

„Mirela, îți mulțumesc pentru drumul acesta! Am fost două femei diferite, dar foarte asemănătoare, unite de aceeași dorință: să mergem cât mai departe împreună, de mână!

Iar vouă, celor care ne-ați încurajat, ne-ați așteptat seară de seară și ați crezut în noi, vă mulțumim din inimă!

Am ieșit din Asia Express, dar nu și din povestea voastră. Iar dacă ar fi să o luăm de la capăt, am spune DA încă o dată!”, a încheiat Oana Tomoiagă.

oana tomoiaga si mirela vaida
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