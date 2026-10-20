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Scandal între concurente la Asia Express, în ediția din 20 octombrie! Mirela Retegan, față în față cu Ana și Loredana

Asia Express este despre rapiditate, atenție, răbdare și eficiență. Câteodată, lucrurile nu merg așa cum trebuie, iar concurenții se aprind rapid. Vezi în această seară, de la 20:30, care a fost motivul pentru care un scandal s-a iscat între concurente.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 15:26 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 15:30
Scandal între concurente la Asia Express, în ediția din 20 octombrie! Mirela Retegan, față în față cu Ana și Loredana | antena 1
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În această seară, de la ora 20:30, la Antena 1, Asia Express promite noi momente tensionate, replici savuroase și discuții care vor pune la încercare relațiile dintre concurenți. La finalul unei probe, Loredana, Ana și Mirela Retegan ajung în mijlocul unei dispute, iar schimbul de replici dintre ele anunță o ediție plină de surprize.

Scandal între concurente la Asia Express, în ediția din 20 octombrie!

Proba nu se încheie odată cu terminarea jocului, iar reacțiile concurenților arată că uneori provocările de la Asia Express nu țin doar de rezistența fizică, ci și de comunicare și de felul în care fiecare își susține punctul de vedere. „A fost un joc psihologic, de comunicare”, explică Irina, în timp ce discuțiile continuă și după încheierea întrecerii.

În mijlocul schimbului de replici, Mirela Vaida recunoaște că a fost surprinsă de atitudinea Loredanei. „Pe Loredana nu am văzut-o niciodată așa, era iritată”, spune aceasta. De cealaltă parte, Mirela Retegan consideră că a reușit, în sfârșit, să spună ceea ce avea de spus: „Am reușit în sfârșit să mă exprim”. Vedeți DE CE, diseară, de la 20.30, la Antena 1!

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Nici Ana nu rămâne fără replică, iar o observație despre felul în care ar fi imitat-o devine un alt punct al discuției.

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Schimbul de replici între concurente, de urmărit în această seară

Schimbul de replici va avea observații ironice și reacții care lasă loc interpretărilor, totul de la 20.30

„Sunt mai multe tonuri și doamna a avut un singur ton, mai are de căutat, poate mai găsește un ton”, i-a spus Loredana Mirelei Retegan.

Deși discuția pare să se încingă, unele dintre participante încearcă să minimalizeze situația. „Nu suntem supărate, am zis ca fapt divers”, explică una dintre ele. Între timp, Maya intervine și ea cu o observație care nu trece neobservată: „Iar nimeni nu a urlat direct la voi”.

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Ce a declanșat, de fapt, disputa dintre Loredana, Ana și Mirela Retegan și cum au reacționat ceilalți concurenți, dar și Irina? Răspunsurile vin în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1, într-o nouă ediție Asia Express, în care o probă se poate transforma într-un adevărat test de comunicare și de autocontrol.

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