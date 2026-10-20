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Ce se întâmplă diseară, 20 octombrie, la Asia Express! Misiunea neașteptată din China, în lupta pentru imunitatea mică

Aseară, în lupta pentru marea imunitate, concurenții Asia Express – Drumul Mătăsii au intrat în lumea artelor marțiale chinezești, la o academie de Kung Fu, unde disciplina, răbdarea și coordonarea le-au fost puse la încercare.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 10:05 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 10:06
Ce se întâmplă diseară, 20 octombrie, la Asia Express! Misiunea neașteptată din China, în lupta pentru imunitatea mică | Antena 1
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Cea de-a treia zi a etapei a șaptea Asia Express – Drumul Mătăsii aduce, diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, una dintre cele mai neobișnuite provocări gastronomice ale sezonului.

Ce se întâmplă diseară, 20 octombrie, la Asia Express

Ajunși în Wuhan, concurenții vor descoperi un preparat celebru al bucătăriei locale, care are la bază un ingredient greu de imaginat: pietrele de râu. De la pregătirea acestora până la degustare, întreaga experiență va căpăta o cu totul altă tentă decât cea gastronomică, iar reacțiile concurenților vor genera momente de distracție generală.

Preparatul se numește „soudiu”, cunoscut și sub denumirea de „pietre iuți”, și este o rețetă tradițională cu o istorie îndelungată. Potrivit poveștii locale, acesta își are originile în vremurile în care oamenii foloseau pietrele de râu pentru a păstra aromele condimentelor și ale ingredientelor disponibile. Particularitatea preparatului este că pietrele nu sunt înghițite, ci doar supte, pentru a le savura aromele.

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Pentru concurenții Asia Express, experiența va începe cu o demonstrație susținută de un chef local, care își propune să păstreze vie tradiția preparatului, reinterpretându-l într-o variantă gourmet. Echipele vor trebui să învețe tehnica de pregătire a pietrelor și, înainte de a trece la gătit, să deguste fiecare câte un castron întreg. O misiune care, cel puțin la prima vedere, nu seamănă cu nimic din ceea ce au experimentat până acum în competiție și care va provoca reacții dintre cele mai savuroase.

După această primă experiență, concurenții vor trece de cealaltă parte a bucătăriei și vor deveni, pentru câteva ore, bucătari specializați în prepararea pietrelor. Vor avea de selectat, dintr-un coș cu 100 de pietre, 20 de exemplare care să corespundă cerințelor chef-ului, urmând apoi să le gătească după o rețetă precisă. Iar jurizarea nu va fi deloc indulgentă: orice greșeală îi poate trimite înapoi la începutul misiunii.

Ultima parte a provocării va aduce un nou test pentru echipe, care vor trebui să își demonstreze și abilitățile de promovare. Concurenții vor avea misiunea de a convinge patru localnici să intre în restaurant și să guste preparatele realizate de ei. Clienții vor evalua prezentarea, gustul, aroma și experiența generală, iar verdictul lor va conta pentru îndeplinirea misiunii.

Dincolo de dificultatea probelor, întreaga experiență promite să se transforme într-un adevărat spectacol al reacțiilor și al situațiilor comice. Ideea de a găti și de a degusta pietre, explicațiile despre modul în care trebuie savurate și încercările concurenților de a transforma un ingredient atât de neobișnuit într-un preparat apetisant vor da naștere unor momente în care umorul va fi la el acasă.

Toate acestea se întâmplă într-o zi cu o miză importantă, în care echipele luptă pentru imunitatea mică și încearcă să evite pericolul Cursei pentru Ultima Șansă. Într-o competiție în care fiecare minut poate schimba clasamentul, chiar și o misiune aparent amuzantă poate avea consecințe importante.

Cum vor reacționa concurenții când vor afla că trebuie să deguste un castron de pietre, cine va reuși să impresioneze chef-ul și ce echipă va câștiga imunitatea mică, telespectatorii vor descoperi diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii.

Cea de-a 26-a ediţie Asia Express, lider detașat de audienţă

Aseară, în lupta pentru marea imunitate, concurenții Asia Express – Drumul Mătăsii au intrat în lumea artelor marțiale chinezești, la o academie de Kung Fu, unde disciplina, răbdarea și coordonarea le-au fost puse la încercare. După ce au învățat stiluri inspirate de mișcările animalelor și au trecut prin evaluarea maestrului, echipele au pășit în universul legendarului Rege Maimuță, într-o misiune care le-a testat agilitatea și capacitatea de adaptare. Într-o zi de cursă complicată de aglomerație și de presiunea timpului, fiecare secundă a contat în lupta pentru un avantaj decisiv în competiție, marea imunitate, câştigată de către Torje şi Alexuc, într-o nouă ediție care s-a impus ca lider incontestabil de audiența.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:31 – 23:59, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 26-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.9 puncte de rating şi 27.8% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea Las Fierbinți şi a filmului Jaf în stil italian înregistra 5.2 puncte de rating şi 21% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.3 puncte de rating şi 20.2% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.7 puncte de rating şi 15.1% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.5 puncte de rating şi 17.9% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 5.4 puncte de rating şi 17.5% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:56, peste 1.2 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

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De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.4 puncte de rating și 21.8% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6 puncte de rating și 24.7% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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