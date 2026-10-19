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Alexuc și Torje au câștigat Marea Imunitate la Asia Express! Valerie și Alex au folosit jokerul prea târziu: „Eu sunt vinovată”

După toate provocările prin care au trecut, Alexuc și Torje au reușit să câștige Marea Imunitate la Asia Express.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 20:32 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 23:53
Alexuc și Torje au câștigat Marea Imunitate la Asia Express! Valerie și Alex au folosit jokerul prea târziu: „Eu sunt vinovată” | antena 1
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Alexuc și Torje au reușit să obțină imunitatea mare la Asia Express, după ce au trecut printr-o serie de provocări și au demonstrat că pot face față presiunii competiției. Cei doi au fost și prima echipă care a început cea de-a doua probă, după ce a găsit steagul emisiunii în parc. În timp ce ei au trecut la următoarea misiune, alte echipe s-au confruntat cu momente dificile, întârzieri și chiar certuri.

Alexuc și Torje au găsit primii steagul și au început proba

După ce au identificat steagul Asia Express în parc, Alexuc și Torje au fost primii care au început a doua probă. Torje a intrat în provocare hotărât să se implice, spunând: „Fac eu mișcările”. Mai mult, acesta s-a costumat în Regele Maimuță, pregătindu-se pentru sarcina pe care trebuia să o îndeplinească.

Drumul până la această etapă nu a fost însă lipsit de obstacole pentru concurenții sezonului. Fiecare echipă a trebuit să se descurce cu indicațiile primite și să găsească rapid steagul, un reper esențial pentru continuarea cursei.

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Loredana și Ana, în conflict după ce s-au rătăcit

În timp ce Alexuc și Torje avansau în competiție, Loredana și Ana au avut parte de un moment tensionat. Cele două s-au rătăcit și nu au reușit să găsească steagul, iar frustrarea a dus la o ceartă.

„Ne-am rătăcit, e clar. Steagul, eu nu l-am văzut”, a spus Loredana. Discuția dintre cele două a devenit tot mai aprinsă, iar una dintre replicile care au surprins tensiunea momentului a fost: „Mă căpiezi!”.

Situația a arătat cât de mult poate conta orientarea pe traseu și cât de ușor presiunea competiției poate provoca neînțelegeri între coechipieri.

Raluca Bădulescu, entuziasmată când a văzut steagul

Pentru Raluca Bădulescu, găsirea steagului a fost un moment de bucurie. „Senzația aia când vezi steagul, e totul”, a spus concurenta. Connie a remarcat că Raluca era prinsă de competiție și de entuziasmul de a vedea steagul, mai ales în contextul în care simțea că în sezonul precedent nu se implicase suficient.

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În paralel, echipele au continuat să lupte cu probele și cu presiunea traseului. La Asia Express, fiecare etapă poate schimba ritmul cursei, iar rapiditatea cu care concurenții își găsesc drumul și îndeplinesc sarcinile poate face diferența.

După toate aceste provocări, Alexuc și Torje au reușit să câștige imunitatea mare, obținând un avantaj important în competiție și încununând un parcurs în care găsirea steagului și intrarea primilor în a doua probă au reprezentat momente-cheie.

Alexuc și Torje au luat-o înaintea celorlalți la Asia Express! Cum au reușit să înceapă primii a doua probă... Care este motivul pentru care Raluca Bădulescu și Valerie s-au certat la Asia Express: "Noi n-am crescut în ...&quo...

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