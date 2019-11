Adda a dat de greu în „Asia Express”! „Cel mai dificil îmi este să fac duș cu apă rece din butoi în tot felul de locuri” - Galerie foto

„De când am început cursa mi s-a părut că visez. Primul moment în care am ajuns la Gina și am vãzut-o stând la pupitrul Asia Express a fost ceva wow, nu-mi venea să cred că sunt acolo. Experiența asta pentru noi e de un milliard de ori mai tare decât ne-am imaginat și ne place foarte, foarte mult”, a povestit Cătălin.

Dincolo de entuziasmul competiției, cei doi au și o listă cu lucrurile greu de dus din Asia Express.

„Mie cel mai greu îmi este cu baia și cu dușul. M-am spălat cu apă rece din butoi în cele mai ciudate locuri. Să faci un duș cu apă caldă, într-un loc cât de cât curat, mi se pare acum un lux. Mai am o problemă și cu aerul condiționat. Aici este o căldură greu de suportat pentru că umiditatea este foarte mare. E ca și când intri într-o baie unde cineva tocmai a dat drumul pentru câteva minute la apă clocotită. Asta e senzația. De asta ei stau mereu cu aerul condiționat la maximum. În casele lor, unde există aer condiționat, sau în mașini este extraordinar de frig. Am dormit în case în care aerul era dat pe 15 grade, iar ei se înveleau cu plapuma. Afară stăteau apoi la bustul gol. Diferența asta de temperatură este foarte solicitantă pentru organism”, a povestit Adda.