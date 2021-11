Asia Express, 1 noiembrie 2021. Francesco, noi dezvăluiri despre relația pe care o are cu Maria Speranța. Ce a recunoscut

Francesco și Maria Speranța s-au cunoscut mult mai bine în etapa șase a competiției. Cei doi și mamele lor au câștigat primele două Imunități din Georgia, motiv pentru care au sărbătorit împreună victoria.

Ediția 27 a sezonului 4 din Asia Express i-a adus mai aproape pe Francesco și Maria Speranța, pentru că au format o echipă și au mers împreună pe traseu. Aceștia s-au descurcat de minune la autostop și au reușit să se completeze în cursă.

Relația specială pe care o au tineri a fost observată și de către ceilalți concurenți: "Nu știm dacă se leagă ceva între Maria și Franci, dar îi vedem foarte des povestind. Zici că sunt doi porumbei."

La finalul zilei, concurenții care nu s-au calificat la Jocul de Amuletă au fost nevoiți să își caute cazare. Francesco și Maria Speranța s-au bucurat din plin unul de compania celuilalt, iar căutarea unui loc în care să doarmă nu a mai reprezentat așa o mare problemă de data aceasta.

Mai mult decât atât, Patrizia Paglieri a dezvăluit că fiul său și-a dorit dintotdeauna să formeze o echipă cu fiica Adrianei Trandafir.

Ce a dezvăluit Francesco despre relația pe care o are cu Maria Speranța

Francesco și-a dorit să lămurească telespectatorii și a dezvăluit că există o relație frumoasă de prietenie între el și Maria Speranța: "Cred că Maria este cel mai smart concurent din această emisiune. Îmi place că se descurcă mereu cu zâmbetul pe buze. (...) Din cauza conjuncturii în care ne aflăm, ne este greu să ne gândim acum la relație"

"Noi fiind foarte concentrați pe ceea ce avem de făcut, toată energia noastră este canalizată spre această direcție. Este un început foarte frumos de prietenie, nu știm ce se va întâmpla mai departe. Pe amândoi ne așteaptă acasă oameni, prieteni, iubiți, familie.", l-a completat Maria Speranța.

Concurentul a vorbit și despre viața sa sentimentală din ultimul an: "Eu sunt singur de un an și ceva. Am mai vorbit între noi și am aflat că Maria este "ocupată" cumva."

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Cei 8 luptă pentru premiul final, în valoare de 30.000 de Euro, în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și Antena PLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe Antena PLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.