Asia Express, 15 noiembrie 2021. Adriana Trandafir a cedat și a vrut să renunțe la competiție: „Stop! Gata, mergem acasă”

La proba eșarfelor orientale, concurenții au fost nevoiți să caute pe stradă un bărbat care poartă o keffiyeh iordaniană de mire. Adriana Trandafir și Maria Speranța au întâmpinat dificultăți în realizarea misiunii.

Concurentele au găsit pe stradă un localnic cu un astfel de model keffiyeh pe cap, însă le-a refuzat din prima clipă propunerea de a le ajuta pentru a îndeplini misiune. Cele două au apelat la strategiile lor, însă nici așa nu a funcționat.

Adriana Trandafir s-a pus în genunchi pentru a-l convinge pe bărbat, dar răspunsul a fost tot negativ. În momentul acela, actrița a răbufnit și a fost la un pas să renunțe de tot la competiția de pe Drumul Împăraților.

„Ce mai josnică situație în care eu, o femeie, în genunchi și ținându-mă de picioarele unui bărbat să rog să vină pentru a ne ajuta. Pentru mine s-a terminat filmul”, a spus concurenta.

Adriana Trandafir a izbucnit în lacrimi și i s-a făcut rău, după ce a vrut să renunțe la competiția din Asia Express

Refuzul bărbatului a făcut-o pe Adriana Trandafir să cedeze și să reacționeze nervos. Mama Mariei Speranța a aruncat cu vorbe dure la adresa localnicului și a fost la un pas să plece acasă din Asia Express.

„Stop! Am terminat. Gata, am terminat, mergem acasă. Hai la mașină. Gata, mergem acasă”, a spus Adriana Trandafir.

Maria Speranța a încercat să își liniștească mama și să o încurajeze, însă acesta a început să strige la ea: „Gata, acasă! Ce am ajuns în țara asta?”

„Am simți nevoia să plec de pe pământ și să nu mai întâlnesc asemenea oameni. Să nu mai trăiesc o astfel de umilință. Mi-a ajuns până peste cap toată umilința asta.”, a mai dezvăluit concurenta.

Adriana Trandafir s-a închis în mașină și a izbucnit în lacrimi, după ce a țipat la fiica ei. Totodată, actrița a început să se simtă rău: „O să mor. Am avut senzația că am făcut infarct pentru că am avut toate simptomele, mai puțin vomă. Aș fi vrut să mor în momentul ăla de-adevăratelea”

