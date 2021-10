Asia Express, 18 octombrie 2021. Gestul la care au apelat Lidia Buble și Estera: „Te măriți până la sfârșitul anului”

Concurenții au început cu voie bună ziua, însă nu au avut nicio idee despre ceea ce urmează să îi aștepte. Prima proba din ediția 19 a sezonului 4 din Asia Express s-a desfășurat în port, iar una dintre misiunile echipelor a fost să fotografieze câțiva oameni cu o vâslă în mână și o foaie.

Pentru a termina proba mai rapid, Lidia Buble și sora ei au apelat la un truc care a surprins telespectatorii. Concurentele au "buzunărit" un copil, iar gestul la care au apelat le-a adus o adevărată surpriză.

Ce au găsi Lidia Buble și Estera în buzunarul unui copil în ultima etapă din Turcia

În timp ce îi dădeau vâsla băiețelului, Estera s-a gândit să îi scoată brațul din buzunar pentru a prinde mai bine de obiect. Concurentele au rămas cu gura căscată când au văzut că micuțul ascundea în buzunar o piatră prețioasă.

"Când am scos mâna din buzunar am văzut ca are un diamant.", a spus Estera.

Surorile Buble nu s-au lăsat prea ușor și i-au mai cerut alte pietre prețioase copilului: "Când îi scot mâna și a doua oară, alt diamant."

"Înainte să ajungem noi, eu cred că a început să caute în gălețile alea cu pești, dar cine l-a pus? Alea erau ale noastre! Îmi pare rău", a mărturisit Lidia Buble, cu zâmbetul pe buze.

După ce au făcut șase poze localnicilor de pe bărci cu vâsla și un cartonaș, Lidia Buble și Estera au plecat în căutarea altor pietre prețioase din galețile cu pești. Fericirea a fost și mai mare când au început să găsească din ce în ce mai multe diamante.

Lidia Buble a fost cea care a găsit un inel, lucru pe care nu îl consideră doar o întâmplare: "Vezi că nu a fost o întâmplare acel inel"

"Sunt convinsă. Te măriți până la sfârșitul anului", i-a spus Estera.

"Poate că a fost o cerere în căsătorie", a dezvăluit artista.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 Asia Express – Drumul Împăraților

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranumit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Echipele luptă pentru premiul final, în valoare de 30.000 de Euro, în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și AntenaPLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil ", integral și exclusiv pe AntenaPLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.