Asia Express, 18 septembrie 2021. Lidia și Estera, Natanticu și Eliza, greșeala care le-ar putea afecta poziția în clasament

După ce au primit instrucțiunile pentru prima misiune din sezonul 4 Asia Express, concurenții au încercat să ajungă cât mai repede în locații pentru a face rost de cele trei elemente care îi va ajuta să ajungă la destinația finală menționată în plic.

Prima cursă pe Drumul Împăraților a trezit în cele nouă echipe instinctul competitiv, însă surprizele și tensiunile nu au ezitat să apară. De asemenea, au fost concurenți care nu au înțeleg în totalitate indicațiile din plic și au făcut o greșeală ce le-ar putea afecta poziția în clasament.

Ce greșeală au făcut Lidia Buble și Estera, Cosmin și Eliza Natanticu

În timp ce celelalte șapte echipe încercat să obțină cele trei elemente pentru a merge cu ele la stadionul Ermeydani Kirkpinar, Lidia Buble și Estera, dar și Cosmina și Eliza Natanticu au încurcat instrucțiunile și au greșit drumul. Cei patru concurenți au făcut autosopul și au luat prima mașină spre destinația în care trebuia să ajungă cu uleiul, fluierul și tobele.

Când au ajuns în locația unde trebuia să vină cu instrumentele, cei patru și-au dat seama că au făcut o greșeală care i-a întârziat și le-ar putea afecta poziția în clasament.

Citește și: Shift de la Asia Express, sezonul 4, cunoscut pentru hit-uri precum „Piele albă, piele neagră”. Cu ce artiști a colaborat

"Noi nu am citit bine anunțul ăsta. Vezi, ne-am grăbit și am făcut o prostie. (...) Mai era o poză și niște cerințe pe acel bilet, iar noi nu am îndeplinit nicio sarcină din ce era acolo.", a spus Lidia Buble.

Localnicii le-au îndurmat pe cele două echipe, iar acestea au pornit spre locul de unde trebuia să facă rost de ulei, tobă și fluier.

"Hai, ne calmăm și vedem, deocamdată doar ei sunt ajunși acolo, e ok.", i-a dezvăluit Estera surorii sale încercând să o calmeze.

Mai mult decât atât, Cosmin Natanticu și Eliza au întâmpinat mai multe probleme pe parcursul cursei. Cei doi au găsit foarte greu o mașină pentru a se întoarce și să facă rost de cele trei instrumente. Un localnic s-a oferit să îi ducă cu motocicleta, însă acest lucru ar fi fost imposibil pentru că erau două persoane și aveau bagajul cu ei.

Despre sezonul 4 Asia Express

Cele nouă echipe care au decis să plece în sezonul 4 Asia Express sunt: Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital. Aceștia se vor "lupta" pentru amuleta de 30.000 de Euro în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Citește și: Asia Express- Drumul Împăraților dă startul cursei: „Ce am trăit în ziua asta nu o să mai trăiesc”

Traseul de pe Drumul Împăraților va începe în Turcia, iar cursa va continua în Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei. Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport, sau mâncare, vedetele vor fi nevoite să treacă prin cele mai dure condiții, prin situații total neprevăzute care se vor schimba de la o zi la alta, dar și să își depășească limitele fizice și psihice.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, este cea care îi va coordona și le va fi alături concurenților în această aventură.

Urmărește ediția integral pe AntenaPlay: https://antenaplay.ro/asia-express-sezonul-4