Asia Express, 20 septembrie 2021. Cuza cere "în căsătorie" o femeie care îl ia la autostop. Cum arată bruneta

Cuza și Emi au adunat și ei monede înainte de a porni în noua misiune. Emi nu a fost prea încântat de decizia lui Cuza de a porni în căutarea monedelor, dar colegul său a zis că s-a distrat de minune. Asemenea unui copil, Cuza a fost curios să vadă câte monede va putea găsi.

“Noi n-am vrut să le luăm pe alea de aur că e alergic la aur”, spune Cuza, în glumă, despre colegul său, Emi.

“Sunt alergic la aur și argint. Bun și bronzul pentru mine”, a mai adăugat Emi.

Băieții și-au luat repede plicurile și rucsacii pentru a ieși la autostop. Prima dată au văzut 2 domnișoare într-o mașină alba, dar initial acestea le-au spus băieților că au treabă și că nu pot îi pot ajuta.

Cuza, gata să "o ia de soție" pe cea care l-a luat cu mașina la autostop

Peste 15 minute, fetele s-au întors și li s-a făcut milă de băieți când i-au văzut că ei încă erau acolo. Chiar dacă fetele nu știau engleză, au fost suficient de drăguțe cât să le înțeleagă situația băieților și să vrea să îi ajute.

“Erau acolo în mașină două dudui, una conducea și una bea. Puse pe distracție, cu boxă portabilă în spate că sistemul din mașină nu făcea față la ce muzică voiau ele să asculte”, a poevstit Cuza.

“Do you want to marry me? Ești îmbrăcată în rochie de mireasă deja”, i-a spus concurentul Asia Express frumoasei șatene care s-a așezat pe bancheta din spate, lângă el.

Fata a acceptat râzând deși nu înțelegea ce se întâmplă.

“Atunci când ai succes la femei, imediat te însori”, spune Cuza, mândru de reușita lui.

Noul sezon Asia Express, la Antena 1

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, este cea care îi va coordona și le va fi alături concurenților în această aventură. Alături de ea pe Drumul Împăraților se vor afla Oase și Marius Damian, cei care le va aduce telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le vor străbate.

Traseul de pe Drumul Împăraților va începe în Turcia, iar cursa va continua în Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei. Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport, sau mâncare, vedetele vor fi nevoite să treacă prin cele mai dure condiții, prin situații total neprevăzute care se vor schimba de la o zi la alta, dar și să își depășească limitele fizice și psihice.

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital, sunt cele 9 perechi dornice de aventură și adrenalină.