Asia Express, 20 septembrie 2021. Lorelei Bratu a suferit o accidentare pe Drumul Împăraților. Totul s-a întâmplat foarte repede

Problemele de logică pe care le-au avut de rezolvat cele nouă echipe i-au pus în dificultate, însă dorința lor de a câștiga imunitatea este mult prea mare pentru a renunța. În drumul spre Irina Fodor, concurenții s-au confruntat cu situații imprevizibile, iar unii au avut parte și de accidentări.

Lorelai și Zarug au reușit treacă rapid peste proba cu rațele, însă Patrizia Paglieri și Francesco erau în spatele lor la o distanță foarte mică, motiv pentru care cei doi concurenți au decis să alerge spre următoarea probă. În timp ce încercau să scape de cei care le "suflau" în ceafă, Lorelei a avut parte de un accident neaprevăzut.

Lorelai a căzut în prima cursă pentru imunitate din sezonul 4 Asia Express

Cele nouă echipe au simțit compeția la cel mai înalt nivel. Concurenții își doresc din toată inima să obțină imunitatea și să se bucure de beneficiile ei, fapt care îi pun să apeleze la situații extreme. Lorelei a fost cea care s-a accidentat în prima cursă de pe Drumul Împăraților.

Concurenta a căzut în timp ce alerga pentru a nu fi prinsă din urmă de echipa formată din Patrizia Paglieri și Francesco.

"Când m-am uitat în spate și am văzut că iar vine Patrizia, am zis că nu o las în fața mea. Când am văzut, am zis: "Hai, Lorelei!"", a spus Zarug.

"Eu cu ochii la steag și la el, nu am mai avut ochii pe drum și uite așa m-am împiedicat și am căzut. Nu am avut timp, m-am ridicat, mi-am luat rucsacul la loc și fugi după el.", a mai dezvăluit Lorelei.

Primul dintre cei patru care a ajuns la următoarea probă pentru cursa de imunitate a fost Zarug, urmat de Francesco și Patrizia, ultima fiind Lorelei.

"M-am aruncat pe steagul ăla, iar în loc să vină Lorelei după mine, mă trezesc cu Francesco.", a mai zis Zarug.

"Hai că nu sunt chiar rău. S-a lăsat cu sânge la Asia Express!", a spus Lorelei.

Concurentul și-a întrebat colega de echipă dacă este bine, iar aceasta i-a oferit un răspuns ferm: "Mă doare, ce să zic, mă doare, mă arde și soarele, dar e ok."

Zarug a ținut neapărat să își ceară scuze pentru că nu i-a acordat primul ajutor când avea nevoie: Să știi că îmi pare rău că am fost ignorant la suferința ta. În capul meu era doar faptul că nu atingem steagul din nou. Am aruncat rucsacul, am trântit merele de ciudă că nici de data asta nu ne-a mers."

Despre sezonul 4 Asia Express de la Antena 1

Concurenții la dispoziție zilnic 1 euro pentru cheltuială. De acești bani își pot cumpăra apă sau mâncare. Concurenții sunt responsabili să își caute singuri cazare, fără a plăti, în toate țările în care călătoresc, pe listă înscriindu-se Turcia, Georgia, Iordania și Israel.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

