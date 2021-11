Asia Express, 21 noiembrie 2021. Concurenții au construit castele de nisip în Israel

Patru echipe au rămas în Asia Express-Drumul Împăraților și luptă în prezent în Israel pentru a câștiga premiul cel mare din sezonul 4 al îndrăgitului reality show de la Antena 1.

În ediția 38 a emisiunii, echipele au avut parte de o surpriză de proporții atunci când au descoperit că Irina Fodor le-a dat misiunea de-a construi castele de nisip, pe o plajă de la Marea Meditarană.

Sezonul 4 al show-ului i-a purtat pe concurenți prin țări fascinante precum Turcia, Georgia și Iordania. Acum, ajunși de puțin timp în Israel, țara unde are loc marea finală Asia Express 2021, concurenții încearcă să dea tot ce au mai bun pentru a putea îndeplini fiecare misiune primită de la Irina Fodor. Orice probă trecută cu bine înseamnă un pas în plus către marele trofeu, așa că miza este una uriașă. Emoțiile ating cote greu de imaginat și tensiunea începe să își facă tot mai mult simțită prezența.

În ediția 38 din sezonul 4 al reality show-ului de la Antena 1, concurenții au descoperit că trebuie să facă, pe o plajă din Israel, de la Marea Mediterană, câte un castel de nisip. Construcția trebuie să aibă un metru înălțime, detaliu ce transformă misiunea într-un extrem de grea.

„Doamne ferește! Am citit misiunea și părea un basm, atât de lungă era. Iar când am văzut dimensiunile pe care trebuia să le respectăm mi s-a părut foarte greu. Știam că vom avea mult de lucru și că vom sta mult în soare”, va spune Lidia Buble, surprinsă de misiunea primită, care are rolul de-a aduce tribut castelelor templierilor care au protejat țara acum nouă secole!

După ce au convins câțiva oameni aflați pe plajă să li se alăture, concurenții s-au apucat de construit, sub soarele arzător. Așa cum era de așteptat, tensiunea și-a spus cuvântul și au apărut inclusiv discuțiile aprinse sau reproșurile.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților, de la Antena 1

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și Antena PLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe Antena PLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.