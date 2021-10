Asia Express, 25 octombrie 2021. Patrizia Paglieri și Francesco au aflat că soții Natanticu le-au ascuns costumele tradiționale

Prima probă din Georgia a fost una dificilă pentru cele șase echipe care au rămas în competiție. Concurenții au fost provocați să caute două costume tradiționale georgiene, să se îmbrace cu ele și să învețe un dans specific zonei în care se află.

În timp ce celelalte echipe se îndreptau spre coregraf cu ținutele găsite, Francesco și Patrizia Paglieri au întâmpinat probleme în căutarea costumelor tradiționale. Cei doi au găsit foarte greu obiectele, iar Irina Fodor a fost cea care le-a spus de ce s-au aflat în această situație, chiar după primul Joc de Amuletă din Georgia.

"Patrizia, Franci ce s-a întâmplat cu costumul vostru în piață? Nu l-ați mai găsit? O altă pereche a trecut pe acolo și v-a ascuns costumul. Era desfăcut în diverse bucăți.", le-a spus Irina Fodor.

Cosmin și Eliza Natanticu nu și-au asumat gestul în fața colegilor în urmă cu o seară, însă în ediția 23 a sezonului 4 din Asia Express, prezentatoarea TV a fost cea care le-a dezvăluit concurenților echipa care a apelat la acest gest neașteptat pentru a le îngreuna cursa Patriziei Paglieri și lui Francesco.

"Natanticii nu sunt oameni cu caracter. Nu mă așteptam să avem printre noi așa persoane incorecte la joc. (...) A fost un gest imoral! Chiar nu mă așteptam, am fost șocată.", a spus Patrizia Paglieri, vizibil deranjată.

"Eu niciodată nu aș fi împiedicat o altă echipă", a dezvăluit Lidia Buble despre gestul soților Natanticu.

Cum s-au apărat Cosmin și Eliza Natanticu

Irina Fodor a fost cea care a dat cărțile pe față: "Cred că erau nervoși pentru că nu și-au găsit propriul costum. Așa e Cosmin, Eliza?"

Cei doi au dezvăluit că Patrizia Paglieri și Francesco au luat totul mult prea în serios, iar gestul lor nu a fost unul intenționat.

"Poate să fie", a fost răspunsul oferit de Eliza Natanticu.

"Cred că a rămas șocat și el, nu se aștepta să se afle", a adăugat Patrizia Paglieri.

"Așa am simțit, asta am făcut, aia e. Îmi pare rău dacă am reacționat impulsiv, dar așa mi-a venit. Acum îmi asum!"

Despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Cei 8 luptă pentru premiul final, în valoare de 30.000 de Euro, în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și Antena PLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe Antena PLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.