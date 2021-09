Asia Express, 26 septembrie 2021. Concurenții au avut de învățat un poem în limba turcă. Cum s-au descurcat: „M-a luat panica”

Concurenții au fost speriați când și-au aflau misiunea. În ediția 6 de Asia Express echipele, ajutate de soldații otomani, au învățat o poezie patriotică. „Pacea nu înseamnă a te afla departe de încleșatarea săbiilor încovoiate, înseamnă că în toiul celei mai înverșunate lupte inima-ți liniștită să te-asculte”, este mesajul pe care concurenții l-au memorat în limba turcă.

Concurneții de la Asia Express învață tradițiile turcești în fiecare probă pe care o îndeplinesc, iar poezia pe care au avut-o de învățat este foarte importantă pentru acest popor.

„O poezie patriotică în turcă. Trebuia să o memorăm. Când am văzut prima dată textul ăsta am spus că est eimporibil. Deja am intrat în panică”, a explicat Elwira Petre misiunea pe care trebuia să o îndeplinească împreună cu soțul său. „Am luat repede textul în turcă și am început o tentativă de a-l învăța”, a completat soțul ei.

Citește și: Emi de la Asia Express 2021, imagine impresionantă din copilărie, din timpul școlii. Cum arăta membrul trupei Noaptea Târziu

Ce su spus concurenții Asia Express despre proba poemului

Toți concurneții au fost temători în ceea ce privește proba poemului.

„Limba turcă e grea. Normal că am avut un mic sentiment de neîncredere”, a spus Connect-R

„M-a luat panica pentru că erau niște cuvinte destul de lungi”, a spus Shift.

„Sunt foarte grele cuvintele. Și sunt multe și timpul e scurt”, a spus Lidia Buble.

Concurenților li s-a indicat să se întoarcă în fața soldaților care păzeau poarta pe care trebuiau să intre, pentru a o întâlni pe Irina Fodor, după ce au învățat poemul pentru a-l putea recita în fața acestora.

Citește și: Motivul pentru care Lidia Buble merge în misiuni însoțită de o păpușă cheală

Elwira și Mihai Petre au mers în fața soldaților, dar după ce Elwira a recitat partea ei din poem, Mihai Petre nu a mai putut continua: „Te-am auzit pe tine și gata. Asta m-a zăpăcit. Zero. S-a șters tot”, a spus Mihai Petre, justificând momentul în care a uitat cu totul versurile pe care ar fi trebuit să le recite în limba turcă.

Prima echipă care a recitat corect versurile în fața soldaților a fost cea formată din Connect-r și Shift, fiind surprinși de această performanță, în condițiile în care în ediția trecută au fost la un pas de eliminare.

Concurenții au mai avut de memorat cuvinte în limba turcă în edițiile anterioare.

Despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților, de la Antena 1

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor. Aceștia se vor "lupta" pentru amuleta de 30.000 de Euro în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Daca ești un fan înrăit al emisiunii Asia Express, intră pe a1shop.ro și achiziționează produsele preferate.

Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport, sau mâncare, vedetele vor fi nevoite să treacă prin cele mai dure condiții, prin situații total neprevăzute care se vor schimba de la o zi la alta, dar și să își depășească limitele fizice și psihice.Traseul de pe Drumul Împăraților va începe în Turcia, iar cursa va continua în Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Urmărește ediția integral pe AntenaPlay: https://antenaplay.ro/asia-express-sezonul-4