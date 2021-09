Asia Express, 22 septembrie 2021. În ce ordine au ajuns concurenții după Cursa pentru Ultima Șansă. Ce veste le-a dat Irina Fodor

Cea de-a cincea ediție a sezonului 4 Asia Express a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor cele mai memorabile momente ale celor trei echipe, care au luptat în cursa pentru Ultima Șansă cu cu cele mai puternici "arme".

Urmărește ediția integral pe AntenaPlay: https://antenaplay.ro/asia-express-sezonul-4

Cele trei echipe au trecut prin probe care le-au pus la încercare răbdarea, ambiție și spiritul competițional. Aceștia și-au înfrânt cele mai mari temeri ale lor, au reușit să își depășească limitele fizice și psihice, dar mai mult decât atât, Zarug și Lorelei, Cuza și Emi, Connect-R și Shift nu s-au gândit să renunțe nici măcar o secundă și au mers mai departe cu capul sus.

Citește și: Asia Express, 22 septembrie 2021. Momente dureroase pentru participanții la Cursa pentru Ultima Șansă. Ce probă dificilă au avut

După ce au trecut de ultima probă în care au fost nevoiți să îmbrace un manechin, cele trei echipe au ajuns pe rând la Irina Fodor, acolo unde erau așteptați cu mare nerăbdare de către ceilalți concurenți.

În ce ordine au ajuns concurenții după Cursa pentru Ultima Șansă

Cele trei echipe trecut prin una dintre cele mai dificile curse pentru Ultima Șansă de la Asia Express. De asemenea, aceștia au surprins cu ordine în care au ajuns la Irina Fodor după misiunile grele și obositoare.

După Cursa de Ultima Șansă, ceilalți concurenți au rămas surprinși când au aflat ordinea în care cele trei cupluri au ajuns la destinația finală. Primii care au sosit la prezentatoarea TV au fost Zarug și Lorelei, urmați de Cuza și Emi, iar ultimii au fost Connect-R și Shift.

"Dragii mei, ați supraviețuit! Primii care au ajuns la mine sunt Zarug și Lorelei.", a spus Irina Fodor.

Citește și: Asia Express, 22 septembrie 2021. Care sunt cele 3 echipe care au intrat în Cursa pentru Ultima Șansă la Asia Express

"Wow, sunt amică cu Zarug de foarte mult timp, dar nu îl vedeam în stare.", a zis Alexandra Ungureanu după ce a aflat clasamentul echipelor de la cursa pentru Ultima Șansă.

Prima echipă care a riscat eliminarea în sezonul 4 Asia Express a fost cea formată din Connect-R și Shift, însă cei doi au avut parte de o veste uriașă. Irina Fodor a cerut cufărul cu Nestemata Puterii, care se afla în rucsacul lui Mihai Petre. Piatra prețioasă este cea care le-a decis soarta în competiție.

"În astea câteva zile câte au fost, 5 zilei, ne-am făcut o meserie nouă, am devenit încasatori profesioniști. Chiar am dat tot până în momentul ăsta, ce se întâmplă mai departe chiar nu ține de noi. (...) Trebuie să știți că suntem doi sociopați prinși în lanțurile confortului de ceva timp. Nu facem altceva decât să stăm în studio, să facem meseria de care suntem dependenți cumva. Suntem doi prăjiți, ca să înțelegeți mai bine.", le-a transmis Connect-R și Shift colegilor lor de competiție, înainte de afla ce culoare are nestemata din cutie.

Irina Fodor le-a dat veste uriasă celor doi concurenți. Nestemata Puterii este de culoare verde, fapt pentru care Shift și Connect-R rămân în competiția de pe Drumul Împăraților.