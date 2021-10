Asia Express, 3 octombrie 2021. Mihai Petre, reacție neașteptată la autostop. Ce l-a scos din sărite pe concurent

Prima misiune din ediția 10 Asia Express - Drumul Împăraților nu le-a dat foarte mari bătăi de cap celor 8 echipe rămase în competiție, însă cea mai mare încercare a fost autostopul. Concurenții au fost nevoiți să oprească o mașină și să convingă șoferul să îi ducă până la următoarea misiune.

După mai multe încercări, unele cupluri au reușit să plece cu autobuzele, care i-au luat fără bani. Presiunea cea mai mare a fost pe umerii lui Mihai Petre pentru că autobuzul în care se afla mergea foarte încet și oprea la fieceare stație.

Citește și: Asia Express, 29 septembrie 2021. Elwira Petre a izbucnit în lacrimi. Motivul pentru care ea și Mihai Petre s-au întristat profund

"Aoleu, iar am luat transportul în comun. Deja îmi imaginam scenariul, cu o grămadă de opriri, de stații", a mai spus concurentul.

Ce l-a enervat cel mai tare pe Mihai Petre la autostop

Mihai și Elwira Petre s-au numărat printre echipele care au plecat primele spre următoarea misiune din Asia Express, însă tensiunile au început să apară foarte rapid. Cei doi au urcat într-un mijloc de transport care i-a dus doar câțiva kilometri și i-a rugat să coboare pentru a lua un alt autobuz.

"Nu putem să luăm autobuzul din nou, Elwira. Ai văzut ce ni s-a întâmplat.", i-a spus Mihai Petre soției lui în timp ce căuta un alt mijloc de transport.

În cele din urmă, cei doi s-au urcat într-un alt autobuz, iar un localnic le-a plătit biletele: "Am zis că nu mai facem asta și totuși am făcut-o. Am insistat cu microbuzul"

"Dumnezeule, nu din nou cu transportul în comun! Trebuie să coborâm la un moment dat pentru că o să înnebunim cu pauzele. Deja știam, dar am decis să mergem nu știu de ce", a mai spus Mihai Petre.

Citește și: Asia Express, 27 septembrie 2021. Cuza îl ironizează pe Mihai Petre: „Irina, nu mai am misiuni. Ce e organizarea asta?”

Concurentul s-a enervat foarte tare și a reacționat acid când a văzut că șoferul nu pornește mai repede autobuzul: "Ce mai așteptați? haideți, haideți! Nu e bine așa, Elwira. Nu e bine cu ăștia, stau prea mult. Eram disperați"

Despre sezonul 4 Asia Express

Concurenții la dispoziție zilnic 1 euro pentru cheltuială. De acești bani își pot cumpăra apă sau mâncare. Concurenții sunt responsabili să își caute singuri cazare, fără a plăti, în toate țările în care călătoresc, pe listă înscriindu-se Turcia, Georgia, Iordania și Israel.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, este cea care îi va coordona și le va fi alături concurenților în această aventură, alături de Oase și Marius Damian.

Urmărește ediția integral pe AntenaPlay: https://antenaplay.ro/asia-express-sezonul-4