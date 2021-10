Asia Express, 5 octombrie 2021. Ce au făcut Lidia Buble și Estera, ca să termine proba mai repede: „Am fost puțin vulpițe

Cele șapte echipe au plecate mai determinate ca niciodată să îndeplinească următoarele misiuni din sezonul 4 Asia Express. Faptul că Emi și Cuza au câștigat Imunitatea în ediția trecută i-a ambiționat și mai mult să lupte pentru Imunitatea Mică din această seară.

Prima probă pe care au avut-o de făcut nu a fost una atât de dificilă, însă Lidia Buble și Estera nu au ezitat să se folosească de un truc pentru a termina proba cât mai repede. Pentru că era nevoie să facă 3 poze cu clopoțelul unei ambarcațiuni și capitanul acesteia, fetele au apelat la un gest care a surprins pe toată lumea.

Competiția este una foarte mare, iar echipele își fac strategii încă de la primele ore ale dimineții. De data aceasta, echipele au primit o porbă foarte ușoară, care nu le-a dat mari bătăi de cap, dar presiunea și-a pus amprenta asupra lor.

Lidia Buble și Estera își doresc atât de mult Imunitatea Mică din această seară, încât au decis să apleze la un gest neașteptat. După ce au reușit să facă două poze pe două vaporașe diferite, fetele au apelat la un truc.

Cele două i-au văzut pe Patrizia Paglieri și Francesco coborând de pe o ambarcațiune, iar primul lucru pe care l-au făcut au fost să meargă după ei și să își încerce norocul.

"La a treia poză am fost puțin vulpițe pentru că am observat-o pe Patrizia când cobora de pe un vas, unde tocmai ce terminase de făcut o poză. Am profitat de ocazie și am mers, ne-am făcut ultima poză, i le-am trimis Irinei și am așteptat să primim un răspuns", a zis Lidia Buble.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor. Aceștia se vor "lupta" pentru amuleta de 30.000 de Euro în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport, sau mâncare, vedetele vor fi nevoite să treacă prin cele mai dure condiții, prin situații total neprevăzute care se vor schimba de la o zi la alta, dar și să își depășească limitele fizice și psihice.Traseul de pe Drumul Împăraților va începe în Turcia, iar cursa va continua în Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

