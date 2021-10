Asia Express – Drumul Împăraţilor, record de audienţă. Francesco și Patrizia Paglieri au obținut a doua imunitate a etapei

Conform Kantar Media, Asia Express - Drumul Împăraților a fost lider de piață în rândul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani cu o medie de 9.6 puncte de rating și o cotă de piață de 30.2%, în timp ce al doilea clasat, Pro Tv, a obținut 6.1 puncte de rating și 19.2% cotă de piață.

Asia Express – Drumul Împăraţilor, record de audienţă pentru acest sezon

Show-ul de la Antena 1 s-a clasat pe primul loc și în rândul publicului din mediul urban cu o medie de 8 puncte de rating si 20.4 procente cotă de piață, în timp ce al doilea clasat, Kanal D a obținut 5.7 puncte de rating și 14.5 procente cotă de piață. Asia Express – Drumul Împăraţilor a fost pe primul loc și în rândul întregului public din România cu o medie de 6.9 puncte de rating și o cotă de piață de 17.3%.

În minutul de aur al emisiunii, 22.47, peste 1.5 milioane de telespectatori la nivelul întregului public din România urmăreau competiţia Asia Express – Drumul Împăraţilor.

Marți seară, 26 octombrie 2021, Francesco și Patrizia Paglieri au obținut prima lor imunitate, în cea de-a șasea etapă a celui mai dur reality-show, Asia Express - Drumul Împăraților.

Misiunile grele și obstacolele, precum avalanșa din Munții Caucaz, nu i-au oprit spre a ajunge primii la steag și a câștiga cea mai mare miză a momentului.

Cei doi au obținut un pașaport de trecere în etapa următoare a competiției, iar astfel, ei nu vor putea fi votați diseară, de la 20:30, în cursa pentru ultima șansă, difuzată pe Antena 1. „A fost cursa vieții. Am alergat și nici nu am realizat că alergam, atât de fericită eram. A fost o zi halucinantă. Nu se compară nimic cu momentul când știi că tu, prin forțele tale, ai câștigat imunitatea în fața a cinci echipe. Nu pot să descriu sentimentul”, a spus Patrizia Paglieri.

„A fost cel mai fericit moment de până acum din Asia Express!”, a adăugat Francesco.

Diseară, 27 octombrie 2021, de la 20:30, pe Antena 1, ziua de bilanț a etapei a șasea va pune trei echipe pe drum pentru a-și păstra locul în cursă. La finalul probelor din cursa pentru ultima șansă, o echipă va risca eliminarea, iar soarta sa va sta doar în culoarea diamantului ascuns în cutia securizată. ”Eu zic că nu mai este loc de pietre verzi. Din păcate sunt șanse mari de eliminare”, va mărturisi Lidia Buble.

Maria Speranța și Adriana Trandafir, alături de Francesco și Patrizia Paglieri sunt singurele echipe ce se află în siguranță în acest moment, căci adjudecând imunitatea și-au asigurat locul în următoarea etapă a competiției: „Este o răsturnare de situație. Echipele care nu au avut până acum imunitate și pe care le vedeam mai slabe au câștigat, iar noi suntem cei care stăm la zid și ne așteptăm verdictul”.

Pentru Mihai Petre și Elwira, Emi și Cuza, Eliza și Cosmin Natanticu, Lidia și Estera Buble, seara va începe cu multe emoții, căci trei din aceste patru echipe vor lupta cot la cot în prima misiune ultimatum din Kutaisi, considerat capitala culturală a Georgiei.

Două cupluri de vedete ce au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor vor intra automat în cursa pentru ultima șansă, iar o a treia se va alătura în urma voturilor: ”Toată lumea a votat fără resentimente. Echipele ce participă sunt foarte puternice. Diferența o vor face mici detalii sau chiar norocul”.

Prima cursă pentru ultima șansă din Georgia le va testa concurenților rapiditatea, memoria vizuală și talentele artistice, într-o luptă plină de adrenalină.

Cum va decurge sesiunea de vot, care sunt echipele ce vor participa în cursa pentru ultima șansă a etapei cu numărul șase și ce culoare va avea diamantul la finalul serii, telespectatorii pot afla diseară, de la 20:30, în cea mai nouă ediție Asia Express - Drumul Împăraților.