Margot Robbie a născut. Actriția a adus pe lume un băiat.

Actrița de origine australiană Margot Robbie, în vrâstă de 34 de ani, a devenit pentru prima dată mamă. Aceasta și Tom Ackerley sunt părinții unui băiat.

Margot Robbie a devenit mamă! Actrția a născut un băiețel

Potrivit presei internaționale, frumoasa actriță ar fi născut în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Vestea s-a răspândit rapid, după ce Tom Ackerley a fost surprins de paparazzi cumpărând produse pentru bebeluș, de la un magazin specializat din apropierea locuinței lor din Venice Beach.

Potrivit fotografiilor, Tom ar fi achiziționat pamperși de la firma Coterie, din ingrediente sustenabile și „curate”. Astfel că, 186 de pamperși costă 70 de lire sterline; în timp ce un pachet de 108 pamperși de la Huggies costă 19,28 lire sterline.

Conform familiei și prietenilor, Margot ar fi născut pe data de 17 octombrie 2024. Starul din Barbie a lucrat la diverse proiecte în timpul sarcinii, fiind extrem de activă. Ultima dată când a fost văzută în public a fost pe data de 13 octombrie. Iar ultima apariție pe covorul roșu s-a petrecut pe 9 septembrie, la lansarea comediei pe care a produs-o împreună cu soțul său, My Old Ass.

Aceasta aștepta cu nerăbdare venirea pe lume a primului său copil. Tom și Margot s-au întâlnit pentru prima dată în 2013, în timpul filmărilor pentru Suite Française.

Relația lor s-a dezvoltat frumos după ce s-au mutat împreună cu alți prieteni, într-o locuință din Clapham, în sudul Londrei.

Cei doi s-au căsătorit în 2016 și au lucrat împreună la o serie de priecte artistice.

„Îmi venea să vomit când mă gândeam la o relație”, spunea actrița pentru Vogue, confrom Daily Mail. „Eram prieteni de mult timp. Am fost întotdeauna îndrăgostită de el, dar mă gândeam: <<Of, n-are cum să mă iubească și el. Nu face ca lucrurile să fie ciudate, Margot. Nu fii proastă să-i spui că-l placi.>> Și apoi s-a întâmplat. (...) Totul are sens acum.”

Conform Daily Mail, proaspăta familie de trei ar putea să se stabilească în Marea Britanie, acolo unde locuiește familia lui Tom, de care sunt foarte apropiați.

„Tom este foarte apropiat de cei doi frați, James și Ben, și de mama sa, Nikki. Margot a devenit parte din familie - și o încântă viața în Marea Britanie -, aș fi uimit dacă n-ar petrece mai mult timp în Anglia după ce se va naște copilul”, declara o sursă aropiată.

Deocamdată nu au fost făcute publice fotografii cu micuțul. Este de așteptat să nu se întâmple prea curând, dat fiind faptul că cei doi sunt extrem de discreți în ceea ce privește viața personală.