Oase, detalii despre ce echipe se ceartă și cine câștigă Asia Express, sezonul 3! „Eu nu mă așteptam”

Recent, Oase a mai dezvăluit următoarele despre sezonul 3 Asia Express:

“Anul trecut pe vremea asta eram și eu concurent și nu-mi vine să cred ce trăiesc în aceste momente. Mă tot gândesc cum am ajuns din Pantelimon în Filipine, ucenicul Ginei Pistol în Asia Express. Mi se pare incredibil. În plus, abia acum realizez ce înseamnă producția acestui show, câți oameni sunt în spate, ce desfășurare de forțe, e ceva ireal. Cât am fost concurent nu am realizat lucrurile astea, eram mereu pe fugă, eram doar noi cu operatorul și reporterul, era greu să îmi imaginez câți oameni muncesc pentru fiecare misiune pe care noi trebuie să o facem (...) Chiar dacă rolul meu este altul, tot la 4-5 dimineața mă trezesc pentru că ăsta este și ritmul întregii echipe. Toată lumea este în cursă”

Sezonul 3 Asia Express pleacă la drum cu patru ediții consecutive, pe 15, 16, 17 și 18 februarie și are la linia de start 9 echipe: chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh.

Întreaga aventură de pe Drumul comorilor o descoperiţi începând de sâmbătă, 15 februarie, de la ora 20:00, când Asia Express revine la Antena 1