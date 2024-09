Asia Express, sezon 7. Momente tensionate pentru Andrei Ursu și Vlad Condurache la autostop: „Am avut un tantrum ca ăștia mici”

Autostopul aduce răsturnări de situație pe traseu, iar concurenții de la Asia Express trec prin momente dificile când nu oprește nimeni cu mașina pentru a-i ajuta. Așa s-a întâmplat și cu Andrei Ursu și Vlad Condurache în episodul 7 de pe Drumul Zeilor, difuzat pe 9 septembrie 2024.

Andrei Ursu și Vlad Condurache și-au ieșit din fire când au văzut cum minutele se scurg în defavoarea lor și cum norocul nu le surâde la autostop. Cântărețul s-a enervat și s-a așezat pe bordură, cerâdu-i lui Vlad să mai facă și el cu mâna la autstop. Atunci, Vlad s-a ridicat, și-a trântit ghiozdanul și l-a lovit cu piciorul. „Trebuie să plimb mereu ghiozdanul ăsta! Trebuie să aibă 20 de kilograme, că altfel nu merge!”, a spus Vlad Condurache în timp ce lovea cu piciorul în rucsac, în episodul 7 de Asia Express, difuzat pe 9 septembrie 2024.

„Când vezi că stai acolo nu știu cât timp și alte echipe pleacă și găsesc mașină imediat, și noi tt facem cu mâna și nu oprește nimeni, e foarte frustrant!”, a explicat Andrei Ursu.

„Am avut un tantrum ca ăștia mici de grădiniță. Am dat cu piciorul în ghiozdan. Ai o criză de plâns, de isterie, de ceva!”, a spus și Vlad Condurache despre momentele tensionate de la Asia Express.

„Ia-ți ghiozdanul și hai să mergem mai încolo!”, a strigat Andrei Ursu.

„Nu vreau!”, a răspuns vehement Vlad Condurache

„După ce am văzut că m-am consumat atât de tare încât mi-m aruncat ghiozdanul pe jos, am zis că nu vreau să încerc acum să iau mașină. Cu siguranță n-o să pot”, a explicat apoi concurentul Asia Express.

