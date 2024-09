Asia Express sezonul 7. Betty și Cătălin, pedepsiți de Irina Fodor după ce nu au respectat handicapul impus la începutul zilei

Betty și CătălinVișănescu au fost pedepsiți imediat de Irina Fodor, după ce i-a prins că nu respectă handicapul impus la începutul zilei. Iată ce s-a întâmplat cu echipa lor!

La începutul zilei, Irina Fodor a anunțat echipele că unul dintre ei va purta „unghiuțele”, așa-zisul handicap, până la imunitate. Regula este că ele vor trebui purtate tot timpul, mai puțin la misiuni, iar, dacă vor fi date jos, cel care le poartă va trebui, alături de partener, să se oprească un minut și să danseze în mijlocul drumului. Betty a fost cea care le-a primit.

În timp ce Carmen Negoiță și Andreea desemnau perechile pentru cele trei misiuni anunțate de Irina Fodor, ca urmare a faptului că surorile au câștigat jocul pentru amuletă, moderatoarea Asia Express a surprins-o pe Betty Vișănescu fără „unghiuțe”. Iată ce a urmat pentru ea și soțul ei!

Asia Express sezonul 7. Ce s-a întâmplat cu echipa formată din Betty și Cătălin Vișănescu

„În momentul în care veți pleca în cursă veți avea o pedeapsă. Să știți că veți dansa, timp de un minut, așa cum am vorbit dimineață, în timp ce restul colegilor vor începe deja proba”, le-a transmis Irina Fodor celor doi, așa cum anunțase și la începutul zilei.

„Scuze, am uitat, m-am zăpăcit total”, s-a scuzat Betty Salam, în timp ce Carmen Negoiță și Andreea.

„Poate pare destul de ușor să ai niște unghiuțe de alea și funny, dar, în primul rând, că îți transpiră foarte tare degetele, faci răni la cuticule și nu poți să faci nimic. Transpirasem toată, voiam să îmi prind și eu părul, să-mi pun ghiozdanul. Săracul, îl puneam pe el fel și fel. L-am zăpăcit definitiv astăzi”, a mai mărturisit soția lui Cătălin Vișănescu la testimoniale.

După ce și-au aflat pedeapsa, Carmen Negoiță și Andreea au continuat să desemneze perechile pe misiuni. Astfel, Victor Slav și Selina, alături de Ioana State și Mane Voicu vor învața să dea comenzi elefanților. Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu, alături de Andrei și Vlad, dar și de Sorin și Nicolai Tand vor spăla elefanții, iar perechile formate din Mihai Găinușă și Oana, Anca Țurcașiu și Andreea Samson și Betty și Cătălin oferă „treat-uri” elefanților.

Ulterior, echipele au plecat să se familiarizeze cu elefanții. În schimb, Betty Salam și Cătălin Vișănescu aveau de executat pedeapsa.

„Am dansat, am râs, am făcut un vals, un tango, o combinație, nici nu știu ce ne-a ieșit, macarena, zici că eram de la Spitalul 9. Am pierdut un minut. S-a simțit, totuși, pentru că celelalte echipe s-au mișcat”, au relatat cei doi la testimoniale.

