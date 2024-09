Asia Express sezon 7. Nicolai Tand și Sorin Brotnei, val de reproșuri în plină stradă. Ce l-a făcut pe unul dintre ei să explodeze

În a 8 a ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Zeilor, din 10 septembrie 2024, Sorin Brotnei a explodat și i-a reproșat lui Nicolai Tand tot ce a avut pe suflet! Iată ce vorbe dure și-au adresat cei doi concurenți!

În ediția a opta a emisiunii Asia Express-Drumul Zeilor, din 10 septembrie 2024, Nicolai Tand și Sorin Brotnei au întâmpinat ceva probleme în căutarea unui loc în care să înopteze.

Deși au găsit trei tineri care s-au arătat interesați să îi ajute, cei doi concurenți nu au putut lua în calcul variantele oferite.

Iată ce l-a făcut pe Sorin Brotnei să-și iasă din minți!

Sorin Brotnei i-a adresat cuvinte dure lui Nicolai Tand în episodul 8 din Asia Express- Drumul Zeilor

Din dorința de a găsi un loc pentru înoptat cât mai repede, Sorin Brotnei a încercat să vadă care sunt toate opțiunile pe care tinerii le aveau pentru ei, însă Nicolai Tand și-a dat seama că totul este o pierdere de timp.

Cei trei tineri le-au sugerat concurenților să doarmă inclusiv afară lângă un lac unde există totuși un acoperiș alcătuit din prelată. Pentru că știau cât de periculos este să înopteze astfel cei doi au refuzat categoric.

„Nu putem sub ăsta că nu știm ce lighioane ne mănâncă noaptea. Am aflat de la securitate că avem 30 și ceva de feluri de șerpi veninoși, 2 feluri de scorpioni plus alte nebunii, țânțari nu mai vorbim” a motivat Sorin.

Cu toate acestea, concurentul a încercat să obțină de la cei trei tineri un alt loc în care să doarmă, însă Niculai a spus un lucru care l-a făcut pe Sorin să explodeze imediat:

„Eu recunosc că eu nu aș sta, Sorin tot o întinde și se face noapte!”

Imediat după ce a auzit acest lucru, concurentul și-a luat la revedere de la tineri, urmat de un val de reproșuri în plină stradă.

Sorin Brotnei: Ce tot Sorin ar tot întindea-o?? Caut și eu soluții!! Sorin ar tot întinde-o. Unde??? Vorbește tu cu ei atunci! Dar pe bune, Sorin ar tot întinde-o. Daca tot ne-a spus să așteptăm un moment, am sperat că ne dă o cameră, înțelege-te tu cu ei atunci. Bine? Sorin n-a știut să picteze, Sorin n-a știut să pana mea.

Nicolai Tand: Tu ești serios? Tu ești serios, Sorin? Eu n-am văzut om așa mai păcătos ca tine Bade! Dar ce-i cu tine, bade?

Sorin: Dar pe bune, întruna! Sorin, Sorin, Sorin!

Nicolai Tand: Calmează-te și vorbim peste 2 minute!

Și la testimonial concurenții au comentat situația:

„Am cedat și am început să mă enervez pe Nicolai. (...) În momentul ăla eram frustrat că din cauza mea era, că orice ar fi, suntem echipă, dar era vina mea în situația asta .Eram obosiți, toată ziua în soare. Eu la oboseală mă enervez, eram atât de căzut și demoralizat...” a explicat Sorin.

„A luat-o personal și mie nu-mi venea să cred că Sorin s-a enervat doar pentru asta!” a spus și Nicolai Tand.

