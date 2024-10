Asia Express sezonul 7, 7 octombrie 2024. Cine a câștigat imunitatea mare. Trei echipe s-au calificat la jocul de amuletă

Concurenții Asia Express 2024 au ajuns la jumătatea competiției de pe Drumul Zeilor. Perechile s-au întrecut pentru imunitatea mare a etapei a șasea de pe Drumul Zeilor. Iată cele mai importante momente din episodul Asia Express din 7 octombrie 2024!

Asia Express continuă aventura de la capătul lumii pe Antena 1 și în AntenaPLAY: după eliminarea lui Victor Slav și a Selinei la finalul etapei precedente, pe Drumul Zeilor au mai rămas șase echipe în lupta pentru marele trofeu al sezonului.

În episodul din 7 octombrie 2024, cursa pentru imunitatea mare a etapei a șasea a fost anunțată încă de la primele ore ale dimineții și s-a lăsat cu nervi întinși la maximum pe tot parcursul zilei, cu atât mai mult că a fost vorba de probe prelungite în căldura insuportabilă sau în locuri înfricoșătoare.

„Am senzația că orice minut pierd aici este vital”, a spus Carmen Negoiță, în timp ce se pregătea să plece de la cazare.

Citește și: Asia Express sezonul 7, 6 octombrie 2024. Cine a câștigat Jokerul și ce avantaj enorm au concurenții în noua etapă

Asia Express, 7 octombrie 2024. Cum s-au descurcat echipele să gătească stinky beans și ce note au primit

Tensiunea cursei se simte din ce în ce mai puternic, iar lupta pentru imunitate va fi presărată cu certuri în fiecare echipă. Perechile se apropie cu pași mari de Kuala Lumpur, dar până acolo au fost nevoite să se întâlnească cu noi gusturi stranii ale bucătăriei asiatice, care le-au pus digestia la încercare, și să își testeze răbdarea, dar și creativitatea în probe care le-au dat mari bătăi de cap, născând adevărate conflicte.

În lupta pentru marea imunitate a etapei a șasea, cuplurile de pe Drumul Zeilor au avut de gătit un fel de mâncare tradițional malaezian, care conținea stinky beans. Preparatul a fost jurizat de trei localnici, care le-au oferit echipelor un punctaj esențial pentru gradul de dificultate de la următoarea misiune.

Primele care au reușit să realizeze preparatul, dar și să mănânce numărul de boabe de fasole cu gust amar indicat pe spatele unui bilet pe care era notată o afecțiune au fost Anca Țurcașiu și Andreea Samson.

„Am avut așa o satisfacție că am ajuns la locul de gătit odată cu Nicolai și Sorin, unde mă vedeam mult mai în urmă la proba asta și am reușit să ajungem primele la autostop”, a spus Anca Țurcașiu în ediția din 7 octombrie 2024.

Asia Express, 7 octombrie 2024. Drumul spre imunitate, presărat cu certuri în echipa formată din Carmen Negoiță și sora ei

Următoarea misiune de pe Drumul Zelor i-a adus pe concurenți la turnul înclinat din Teluk Intan. Aici, perechile au trebuit să recreeze o fotografie care corespundea cu scorul pe care l-au obținut anterior, la proba de gătit.

Pentru că nu reușeau să reinterpreteze poza conform indicațiilor oferite de Irina Fodor, Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, au traversat un moment critic la această probă, care s-a lăsat cu o cădere nervoasă, dar și cu multe replici acide.

„Am clacat! N-am mai suportat căldura și strigătele Andreei. Iar, la un moment dat, nu am mai vrut să facem misiunea”, a povestit Carmen Negoiță, iar Andreea a continuat: „Iar eu plângeam într-un colț. Mi se părea că nu am ce variantă să mai încerc ca să plecăm de acolo”.

Surorile au fost ultimele care au plecat pe traseu, spre următoarea probă de departajare.

Asia Express, 7 octombrie 2024. Echipele au avut de înfruntat o misiune înfricoșătoare într-un spațiu misterios

Până să ajungă la Irina Fodor, echipele care au făcut fotografiile au avut de rezolvat apoi o misiune înfricoșătoare, într-un spațiu misterios. Aici, perechile de pe Drumul Zeilor au fost puse să colecteze, cu grijă, trei cuiburi de păsări, considerate o delicatesă chinezească, pe care trebuiau ulterior să le curețe cu ajutorul unei pensete.

„Tot urcam și nu ajungeam nicăieri. Era o căldură moleșitoare, te sufocai și se făcea din ce în ce mai întuneric. Or mie nu-mi dai de-astea! Eu și-așa n-am aer când sunt în pădure, darămite într-un spațiu închis... Am intrat în camera aceea întunecată... Era întuneric total și m-am gândit: <<Ține-mă, Doamne, să nu fac vreo criză pe-aici, pentru că n-am nevoie de asta acum>>”, a povestit Oana Paraschiv. „Eu am crezut că trebuie să mâncăm ceva. Am zis că dacă mănânc ceva pe întuneric înseamnă că e super-nasol”, a adăugat Mihai Găinușă.

Deși au plecat printre ultimii de la turnul înclinat din Teluk Intan, Adi Nartea și Cosmin Vîjeu au câștigat extrem de mult timp la proba care a presupus colectarea cuiburilor.

Poate una dintre cele mai dificile misiuni către marea imunitate a etapei a șasea a fost cea în care concurenții au fost puși să mănânce supă din cuib de pasăre.

„Știam că sunt din salivă, din rahat și din pene. Cum să pot mânca așa ceva?”, a zis Oana Paraschiv, în timp ce Găinușă a mâncat și porția ei în speranța că vor ajunge primii la steagul de la Bagan Datuk, acolo unde îi aștepta Irina Fodor pe toți pentru a anunța echipa imună.

Asia Express, 7 octombrie 2024. Ce echipă a luat imunitatea mare și cine s-a înscris la jocul de amuletă

După ce s-au așezat la careu, Irina Fodor a anunțat cine este echipa care a luat imunitatea mare din etapa a șasea de pe Drumul Zeilor.

„Trebuie să ne grăbim spre Kuala Lumpur, pentru că merită și va merita mai ales pentru o echipă care va avea o zi de vacanță acolo. Există o asemenea pereche printre voi, însă se află și un cuplu care a avut probleme astăzi: Carmen și Andreea. Ați ajuns ultimele la mine. Cu o jumătate de oră înaintea voastră au ajuns Ioana și Mane. Nicolai și Sorin și Adi și Cosmin au ajuns aproape în același timp, cu o diferență de câteva secunde. Echipa imună este formată din Anca și Samsonica”, a anunțat Irina Fodor în ediția din 7 octombrie 2024.

Cei care au rămas în joc au primit o altă misiune, mai precis „o ultimă provocare culinară”. Câștigătoarele imunității, Anca Țurcașiu și Andreea Samson, au avut dreptul de a numi primele două echipe care intră la duel.

„Cine câștigă pleacă în cursă, iar învinsul rămâne la masă și își alege doi parteneri”, a explicat Irina Fodor, care a mai precizat că cei care pleacă ultimii trebuie să facă curat.

Zis și făcut, Anca Țurcașiu și Andreea Samson i-au ales pe Mane Voicu și Ioane State, respectiv pe Carmen Negoiță și pe Andreea. Surorile au reușit să plece primele, după proba care a presupus multă dexteritate. Lor le-au urmat Ioana State și Mane Voicu, dar și Adi Nartea și Cosmin Vîjeu.

Bătălia decisivă s-a dat între echipa formată din Oana Paraschiv și Mihai Găinușă, respectiv cea formată din Nicolai Tand și Sorin Brotnei. Cu toate că au ajuns pe locul doi la careu, Oana și Găinușă nu au avut tehnica necesară în spumarea ceaiului negru, iar Nicolai Tand și Sorin Brotnei le-au luat-o înainte.

„Am sperat noi să fie neîndemânatici băieții, dar ne-au făcut din patru mișcări. Nicolai și Sorin au venit lângă noi ca să ne demonstreze că suntem praf”, a spus Oana, iar Mișu a completat: „Era și normal ca Nicolai să știe să toarne dintr-o oală în alta. Nu te poți bate cu cineva care locuiește în bucătărie”.

Următorul țel al echipelor a fost calificarea la jocul de amuletă, mai ales că asta le aducea un coș cu bunătăți, dar și cazare asigurată. Potrivit clasamentului făcut de Irina Fodor, primii care au ajuns la ea și se califică astfel la jocul de amuletă sunt Ioana State și Mane Voicu. Lor le-a urmat Adi Nartea și Cosmin Vîjeu, dar și Oana Paraschiv și Mișu. Pentru celelalte două echipe cursa s-a oprit, fiind nevoite să își caute singure cazare în comunitatea chineză circumspectă.

Aventura va continua pe Antena 1 și în AntenaPLAY cu noi aventuri în drumul spre Kuala Lumpur.

Citește și: Asia Express sezonul 7, 2 octombrie 2024. Cine a pierdut cursa pentru ultima șansă. Victor Slav și Selina părăsesc competiția

Tot ce trebuie să știi despre Asia Express - Drumul Zeilor, show disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Noul sezon al emisiunii Asia Express, ce poate fi urmărit integral în AntenaPLAY, va fi un exercițiu de viață dus la extrem, despre dragoste, despre credință, despre spiritualitate, despre puterea de reinventare. Drumul Zeilor va testa din plin cele nouă echipe care au acceptat provocarea.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei (nașul și finul), Betty Salam și Cătălin Vișănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul și antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache sunt vedetele care pornesc în această competiție.

Fără telefon, cu doar un dolar pe zi, fără transport și cazare asigurate, concurenții vor avea de parcurs un traseu de 7.000 de kilometri, din Thailanda în Malaezia și apoi în Indonezia – Bali fiind destinația marii finale a sezonului 7.

Urmărește aventurile concurenților de la Asia Express - Drumul Soarelui pe Antena 1 și în AntenaPLAY.